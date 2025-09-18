Kapelln: Ortsdurchfahrt von Rapoltendorf im Zuge der Landesstraße L 2223 saniert

St. Pölten (OTS) -

Auf der Landesstraße L 2223 wurden nach rund zweimonatiger Bauzeit die Arbeiten zwischen der Kreuzung der L 110 mit der L 2223 bis zum östlichen Ortsende von Rapoltendorf abgeschlossen. Dabei wurde auf einer Länge von etwa 360 Metern der Straßenbelag abgefräst und mit dem Aufbringen einer vier Zentimeter starken Deckschicht die Fahrbahn wieder hergestellt. Zum einen wurden Entwässerungseinrichtungen sowie Hauszufahrten den neuen Gegebenheiten wieder angepasst, zum anderen wurden zwei Busauftrittsflächen im Zuge der Bauarbeiten ebenfalls erneuert. Die Fahrbahnbreite an der Landesstraße L 2223 wurde beibehalten.

Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Herzogenburg mit Bau- und Lieferfirmen durch. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf etwa 130.000 Euro, wobei rund 110.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 20.000 Euro auf die Marktgemeinde Kapelln entfielen. Verdrückungen und Risse machten die Sanierung des Straßenbelages erforderlich.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at