Wolfgang Ambros macht berufliche Fahrten klimaneutral – mit ecoHubX
Partnerschaft mit Green-Tech-Spezialist ecoHubX für geprüfte CO₂-Kompensation mit Blockchain-Transparenz
„A Mensch möcht i bleib’n. Dazu gehört, auf unsere Welt zu schauen“
Wolfgang Ambros, Ikone des Austropop, gleicht ab sofort die CO₂-Emissionen seiner jährlich rund 25.000 beruflich gefahrenen Kilometer aus. Dafür geht er eine Partnerschaft mit der ecoHubX Green Solutions GmbH ein. Das österreichische Green-Tech-Unternehmen sorgt mit seinem Blockchain-basierten Marktplatz für Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei der CO₂-Kompensation.
„
A Mensch möcht i bleib’n. Dazu gehört, auf unsere Welt zu schauen“, erklärt Wolfgang Ambros. „
Wenn ich schon so viel unterwegs bin, will ich meine Fahrten klimaneutral machen. Die Lösung von ecoHubX hat mich überzeugt, weil der Ausgleich damit transparent und verifizierbar dokumentiert ist.“
Vertrauen durch geprüfte Qualität und technologische Sicherheit
„
Das Engagement von Wolfgang Ambros zeigt, dass glaubwürdige CO₂-Kompensation in Österreich für Unternehmen jeder Größe praktikabel ist – vom KMU bis zum Konzern“, sagt Senator KommR Manfred Rieger, Geschäftsführer von ecoHubX.
Die technologische Sicherheit stellt Geschäftsführer und Digital-Experte Stefan Krajczar, MSc, in den Vordergrund: „
Unsere Antwort auf die Skepsis am Markt ist die Kombination aus strenger Projektprüfung und transparenter Dokumentation auf der Blockchain. So schaffen wir Vertrauen, wo es am meisten gebraucht wird.“
Dieses Bekenntnis wird durch starke Allianzen untermauert: Als Partner des österreichischen “Senat der Wirtschaft” und der “Klima-Allianz” begleitet ecoHubX Unternehmen dabei, ihre verbleibenden CO₂-Emissionen glaubwürdig auszugleichen.
Klimaschutz mit sozialem Impact: Projekt „Water is Life“
Als unterstütztes Projekt hat Ambros das „Water is Life“ in Madagaskar gewählt. Das im Gold Standard-Register verzeichnete Projekt liefert messbare Beiträge zu den UN Sustainable Development Goals (SDGs) und spart jährlich über 50.000 Tonnen CO₂. Gleichzeitig ermöglicht es über 80.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser, was die Krankheits- und Sterblichkeitsrate nachweislich senkt und Bildungschancen für Kinder schafft.
Über ecoHubX Green Solutions GmbH
Die ecoHubX Green Solutions GmbH ist ein österreichisches Green-Tech-Unternehmen, das sich auf transparente CO₂-Kompensation für Unternehmen spezialisiert hat. Über einen digitalen Marktplatz stellt ecoHubX qualitätsgeprüfte Klimaschutzprojekte bereit und sorgt durch Due-Diligence-Prüfungen und Blockchain-Technologie für nachweisbare Transparenz der CO₂-Zertifikate. – Quelle: https://ecohubx.com/
Über Wolfgang Ambros
Wolfgang Ambros (*19. März 1952) ist als Mitbegründer des Austropop einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs. Mit Hits wie „Schifoan“ erlangte er Kultstatus. – Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Ambros
Mehr als nur eine Partnerschaft
Wolfgang Ambros und ecoHubX – eine Geschichte über Freundschaft und Verantwortung
