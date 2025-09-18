Wolfgang Ambros macht berufliche Fahrten klimaneutral – mit ecoHubX

Pressbaum/Wien (OTS) -

Wolfgang Ambros, Ikone des Austropop, gleicht ab sofort die CO₂-Emissionen seiner jährlich rund 25.000 beruflich gefahrenen Kilometer aus. Dafür geht er eine Partnerschaft mit der ecoHubX Green Solutions GmbH ein. Das österreichische Green-Tech-Unternehmen sorgt mit seinem Blockchain-basierten Marktplatz für Nachvollziehbarkeit und Transparenz bei der CO₂-Kompensation.

„ A Mensch möcht i bleib’n. Dazu gehört, auf unsere Welt zu schauen “, erklärt Wolfgang Ambros. „ Wenn ich schon so viel unterwegs bin, will ich meine Fahrten klimaneutral machen. Die Lösung von ecoHubX hat mich überzeugt, weil der Ausgleich damit transparent und verifizierbar dokumentiert ist. “

Vertrauen durch geprüfte Qualität und technologische Sicherheit

„ Das Engagement von Wolfgang Ambros zeigt, dass glaubwürdige CO₂-Kompensation in Österreich für Unternehmen jeder Größe praktikabel ist – vom KMU bis zum Konzern “, sagt Senator KommR Manfred Rieger, Geschäftsführer von ecoHubX.

Die technologische Sicherheit stellt Geschäftsführer und Digital-Experte Stefan Krajczar, MSc, in den Vordergrund: „ Unsere Antwort auf die Skepsis am Markt ist die Kombination aus strenger Projektprüfung und transparenter Dokumentation auf der Blockchain. So schaffen wir Vertrauen, wo es am meisten gebraucht wird. “

Dieses Bekenntnis wird durch starke Allianzen untermauert: Als Partner des österreichischen “Senat der Wirtschaft” und der “Klima-Allianz” begleitet ecoHubX Unternehmen dabei, ihre verbleibenden CO₂-Emissionen glaubwürdig auszugleichen.

Klimaschutz mit sozialem Impact: Projekt „Water is Life“

Als unterstütztes Projekt hat Ambros das „Water is Life“ in Madagaskar gewählt. Das im Gold Standard-Register verzeichnete Projekt liefert messbare Beiträge zu den UN Sustainable Development Goals (SDGs) und spart jährlich über 50.000 Tonnen CO₂. Gleichzeitig ermöglicht es über 80.000 Menschen Zugang zu sauberem Wasser, was die Krankheits- und Sterblichkeitsrate nachweislich senkt und Bildungschancen für Kinder schafft.

Über ecoHubX Green Solutions GmbH

Die ecoHubX Green Solutions GmbH ist ein österreichisches Green-Tech-Unternehmen, das sich auf transparente CO₂-Kompensation für Unternehmen spezialisiert hat. Über einen digitalen Marktplatz stellt ecoHubX qualitätsgeprüfte Klimaschutzprojekte bereit und sorgt durch Due-Diligence-Prüfungen und Blockchain-Technologie für nachweisbare Transparenz der CO₂-Zertifikate. – Quelle: https://ecohubx.com/

Über Wolfgang Ambros