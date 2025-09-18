Jubiläum: 500. IFA Bauherrenmodell startet in Wien als Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung

Wien (OTS) -

IFA eröffnet Bauherrenmodell N°500 (mit Wohnungszuordnung) und Bauherrenmodell N°501 (mit ideeller Beteiligung über eine KG)

Anleger:innen investieren in geförderten Wohnbau in der Kopalgasse 11, 1110 Wien

Nach 13 erfolgreichen IFA Bauherrenmodellen Plus in der Steiermark ist dies das erste mit Wohnungszuordnung in Wien

IFA feiert ein starkes Jubiläum: Mit dem 500. Bauherrenmodell bringt Österreichs Marktführer für Immobilieninvestments erstmals ein Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung nach Wien. Parallel startet das Bauherrenmodell N°501 mit ideeller Beteiligung über eine KG. Beides sind Investments in den geförderten Wohnbau Kopalgasse 11 in Wien-Simmering, nahe den U3-Stationen Enkplatz und Zippererstraße. Bis Herbst 2027 entstehen hier 41 leistbare Mietwohnungen.



Das Besondere am Bauherrenmodell Plus N°500: Anleger:innen investieren in eine ausgewählte Wohnung. Der jeweils persönliche Anteil an der Immobilie wird im Grundbuch eingetragen, die Wohnungsbegründung ist nach Baufertigstellung geplant. Die gemeinsame Vermietung sichert die Einnahmen für mindestens 20 Jahre, danach ist eine Eigenvermietung möglich. Eine Beteiligung ist bei Kreditzeichnung ab 31.319 Euro p.a., zahlbar über 3 Jahre, möglich, die Planrendite beträgt rund 6,2 % p.a. nach Ablauf der Förderphase bei Kreditzeichnung.

Bauherrenmodell N°501: Beteiligung über eine KG ohne Wohnungszuordnung, dafür mit geringerem Eigenkapitaleinsatz. Eine Beteiligung ist bei Kreditzeichnung ab 14.960 Euro p.a., zahlbar über drei Jahre, möglich, die Planrendite beträgt rund 6,2 % p.a. nach Ablauf der Förderphase bei Kreditzeichnung.

„Wir sind stolz, mit dem 500. und 501. Bauherrenmodell der IFA zu starten. Diese Zahlen stehen für Stabilität der IFA und das Vertrauen unserer Investor:innen. Besonders freut uns, mit der Kopalgasse 11 das beliebte Bauherrenmodell Plus mit Wohnungszuordnung nach dreizehn realisierten Projekten in der Steiermark nun erstmals Wien anbieten zu können“, so Gunther Hingsammer, IFA AG.

Bei beiden Investments profitieren Investor:innen über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage an leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen wie der verkürzten Abschreibungsmöglichkeit (1/15 AfA). Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögensabsicherung und die private Altersvorsorge über eine „Immobilien-Pension“. Bestes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at