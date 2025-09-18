  • 18.09.2025, 08:53:34
new direction stärkt Automotive-, Energie- und Rüstungsindustrie mit Software und KI-Lösungen

Augsburg (OTS) - 

Die new direction GmbH steht seit 27 Jahren für maßgeschneiderte Softwarelösungen, konsequente Digitalstrategien und Innovationskraft. Das Unternehmen arbeitet heute mit führenden Konzernen aus Automotive, Energieversorgung, Industrie und Rüstungsindustrie zusammen und fördert die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) in kritischen Prozessen.

Im Rüstungs- und Sicherheitsbereich überzeugt new direction mit KI-gestützten Anwendungen für Datenanalyse, Automatisierung und Qualitätskontrolle - zur Optimierung von Prozessen und zur Erhöhung von Sicherheitsstandards.

Beteiligung an VPA AI GmbH - Für VoicePilot Agents von morgen

Ein weiterer Innovationsschritt: die Beteiligung an der VPA AI GmbH, einem Joint Venture zur Entwicklung der nächsten Generation von VoicePilotAgents. Diese KI-basierten Systeme ermöglichen effiziente Kundenkommunikation, Support und automatisierte interne Abläufe.

"Mit VPA AI setzen wir auf die nächste Stufe der KI-Transformation. Unsere Lösungen entlasten Unternehmen spürbar und eröffnen neue Möglichkeiten in Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit", so die Geschäftsführung.

Die Gründer mit Weitblick

Gegründet 1998 von den damaligen Informatikstudenten in einem 15-m²-Büro im Siemens Technopark Augsburg mit selbst mitgebrachter Hardware. Aus der Idee "your solution" - jede Herausforderung mit softwarebasierter Lösung zu meistern - wurde ein global agierendes Unternehmen.

Wachstum durch Partnerschaften & KI

  • 27 Jahre Erfahrung in Softwareentwicklung & Digitalprojekten
  • Enge Zusammenarbeit mit Großkonzernen aus Automotive, Energie und Rüstungsindustrie
  • Ausbau der KI-Kompetenz durch Beteiligung an VPA AI

