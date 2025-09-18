Ausbau des M&A-Teams bei Haslinger / Nagele durch Neueinstieg und Aufstieg

Linz (OTS) -

Mit September 2025 wird der Bereich Mergers and Acquisitions rund um die Partner:innen Johanna Fischer-Proier, Julia Goth, Daniela Huemer und Christoph Szep bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte eine Rechtsanwältin und einen Rechtsanwalt verstärkt und aufgrund der hohen Nachfrage weiter ausgebaut. Mit Leonie Müller wechselt eine erfahrene Anwältin mit mehrjähriger Erfahrung bei namhaften deutschen Kanzleien zu Haslinger / Nagele. Zudem steigt Roman Büchel zum Rechtsanwalt auf. Mit seinem Aufstieg gelingt es ein weiteres Mal, mit äußerst talentiertem und engagiertem Nachwuchs das bestehende Team der Rechtsanwält:innen aus dem eigenen Haus zu verstärken.

Neueinstieg: Leonie Müller bringt internationale Erfahrung

Nach dem Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg arbeitete Leonie Müller vor ihrem Wechsel zu Haslinger / Nagele bereits über zehn Jahre in zwei renommierten internationalen Rechtsanwaltskanzleien in Frankfurt. 2024 schloss sie zudem die Ausbildung als zertifizierte Mentorin ab. Müllers Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Banking/Finance-Bereich bei meist grenzüberschreitenden, strukturierten Finanzierungen sowie im Bereich Corporate und M&A. Ergänzt werden diese Schwerpunkte durch ihre Expertise im Konfliktmanagement bzw. der Mediation.

„ Mit Leonie Müller ist es uns gelungen, eine international sehr gut vernetzte Finanzierungsexpertin zur Verstärkung unserer Praxisgruppen Banking/Finance sowie Corporate und M&A zu gewinnen. Sie hat eine Vielzahl nationaler und internationaler Finanzierungen begleitet, und mit ihrer Verstärkung stellen wir uns im Bereich Banking/Finance sowie Corporate und M&A für unsere Klienten noch breiter auf. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. “, so Johanna Fischer-Proier, Partnerin im Team Banking/Finance.

„ Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung in der Finanzierungspraxis in ein dynamisches und wachsendes Umfeld einzubringen – und den Finanz- und Wirtschaftsstandort Linz aktiv mitzugestalten. Gerade die Kombination aus juristischer Beratung und lösungsorientierter Kommunikation im Sinne nachhaltiger Beziehungen wird für mich künftig eine zentrale Rolle spielen – sei es bei komplexen Transaktionen oder in meiner Tätigkeit als Mediatorin. “, sagt Müller.

Aufstieg: Roman Büchel steigt zum Anwalt auf

Seinen Weg bei Haslinger / Nagele startete Roman Büchel bereits während seines Studiums der Rechtswissenschaften in Linz im Rahmen eines Practice4Jus-Praktikums. Bevor er diesen 2021 als Rechtsanwaltsanwärter fortsetzte, sammelte er bei einer Wirtschaftskanzlei in Linz und in einer der „Big Four“ Wirtschaftsprüferkanzlei wertvolle Erfahrungen. Zuletzt betreute Büchel insbesondere nationale und internationale M&A-Projekte.

„ Mit Roman Büchel rückt ein M&A- und Corporate-Experte aus den eigenen Reihen in die Anwaltschaft auf. Wir freuen uns sehr, dass er unser Team künftig bei nationalen und internationalen Transaktionen verstärkt und mit seinem Know-How (insbesondere auch seinem technischen und forensischen Verständnis) und seinem Engagement wertvolle Unterstützung bieten wird. “, so Julia Goth, Partnerin im Team Corporate und M&A.

„ Ich freue mich, meine berufliche Laufbahn bei Haslinger / Nagele fortzusetzen – in einer Kanzlei, die nicht nur Raum für persönliche und fachliche Entfaltung bietet, sondern auch durch ihre hohe Qualität und praxisnahe Herangehensweise überzeugt. Die Verbindung von nationaler Verankerung und internationaler Ausrichtung schafft ein inspirierendes Umfeld, in dem ich meine juristische Expertise gezielt weiterentwickeln kann. Besonders schätze ich die Möglichkeit, meinen IT-Background einzubringen – insbesondere bei der Beratung von Mandanten aus der IT- und Softwarebranche, wo technisches Verständnis und rechtliche Beratung Hand in Hand gehen. “, so Büchel.

Über die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 30 Anwält:innen und rund 150 Mitarbeiter:innen an den Standorten in Linz und Wien eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs.