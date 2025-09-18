Schauspiel-Legende Helmut Berger: Teile des Nachlasses werden versteigert

Niklasdorf (OTS) -

In den 1960er und 1970er Jahren war Helmut Berger einer der wichtigsten Stars des europäischen Kinos, er drehte mit Hollywood-Stars wie Elizabeth Taylor und Anthony Hopkins und war Teil des internationalen Jetsets. Berger stand für gesellschaftliche Tabubrüche, spielte mit seiner Androgynität und Bisexualität. Für die Zeitschrift „Vogue“ war er der „schönste Mann der Welt“, zahlreiche Affären und Skandale sorgten genauso für Schlagzeilen wie seine schauspielerische Klasse.

Auktion im Auftrag des Insolvenzverwalters

Nun kommen im Auftrag des Insolvenzverwalters einige persönliche Stücke aus dem Nachlass des österreichischen Schauspielers, der im Mai 2023 in Salzburg verstorben ist, unter den Hammer: Versteigert werden beispielsweise verschiedene Fotografien, die Berger mit Schauspielstars wie Romy Schneider oder Liz Taylor zeigen, sowie eine Aufnahme bei einer Preisverleihung zum Film „Die Verdammten“, mit dem Berger unter der Regie von Luchino Visconti der Durchbruch gelang. Auch Manschettenknöpfe und hochwertige Designer-Fliegen von Dior oder Valentino kommen unter den Hammer, ebenso einige Kleinmöbel sowie weitere Gemälde und Kunstobjekte.

Insgesamt 42 Exponate werden versteigert, die Zuschläge erfolgen am 4. Oktober ab 10:00 Uhr. Durchgeführt wird die Auktion vom Auktionshaus Aurena.

Jeder kann mitsteigern

Alle Detailinfos zur Auktion finden Sie auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten.

Zur Auktion: https://www.aurena.at/auktion/15342/Helmut-Berger