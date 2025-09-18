Start in eine neue Ära: Der vollelektrische Eclipse Cross

Wien/Amstelveen (OTS) -

Mit dem neuen Eclipse Cross präsentiert Mitsubishi Motors Europe sein erstes vollelektrisches Kompakt-SUV seit Einführung des wegweisenden i-MiEV. Speziell für das volumenstärkste Marktsegment Europas entwickelt, steht das neue Modell exemplarisch für den technologischen, gestalterischen und strategischen Wandel der Marke in Europa und bildet das Herzstück einer neuen Fahrzeuggeneration, die ganz auf Elektrifizierung, Digitalisierung und Designfokus ausgerichtet ist.

Das vollelektrische Familien-C-SUV ist für jede Fahrsituation entwickelt – gleichermaßen für den täglichen Pendlerverkehr wie auch auf Langstreckenabenteuern. Die 87-kWh-Batterie bietet eine Reichweite von mehr als 600 km (laut WLTP)* mit einer einzigen Ladung. Das robuste und dynamische Design des Eclipse Cross, entworfen im Mitsubishi Designcenter in Deutschland, verkörpert die fortschrittliche Designsprache von Mitsubishi Motors und strahlt Selbstbewusstsein aus.

Passenderweise findet die Weltpremiere des neuen Eclipse Cross in Brüssel statt und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Marke den nächsten wichtigen Meilenstein ihrer wachsenden Präsenz auf dem europäischen Markt setzt. Mit einer vollständig erneuerten Modellpalette, die modernste Technologie, umfassende Konnektivität und eine komplette Auswahl elektrifizierter Antriebe bietet, feiert Mitsubishi Motors auch auf dem belgischen Neuwagenmarkt sein Comeback.

„ Der neue Eclipse Cross ist ein Schlüsselmodell für unsere Elektrifizierungsstrategie in Europa und setzt Maßstäbe in Reichweite, Design und Konnektivität “, erklärt Frank Krol, President & CEO von Mitsubishi Motors Europe.

Reichweite, die Freiheit neu definiert

Zum Marktstart im Frühjahr 2026 wird das SUV mit einer 87-kWh-Batterie - Reichweite: über 600 km nach WLTP* - angeboten, eine 60-kWh-Version folgt Mitte des Jahres. Der Antriebsstrang liefert 160 kW/300 Nm, beschleunigt in 8,4 Sekunden auf 100 km/h und erreicht bis zu 170 km/h.

Das Ladeangebot umfasst AC-Laden mit bis zu 22 kW sowie DC-Schnellladung mit bis zu 150 kW über CCS. Ein wassergekühltes Thermomanagementsystem, Wärmepumpe und vierstufige Rekuperation sichern Effizienz und Haltbarkeit.

Designfokus Europa: Markant. Selbstbewusst. Dynamisch

Gestaltet im Mitsubishi Designzentrum Deutschland, setzt der Eclipse Cross auf die neue „Dynamic Shield“-Front, ein breites Hexagon-Heck und eine markant dynamische Silhouette. Mit 4.470 mm Länge, 1.860 mm Breite und 1.570 mm Höhe positioniert sich das Modell als kompaktes, aber präsentes SUV.

Vielfalt, die Individualität erlebbar macht

Der Eclipse Cross wird in vier Linien angeboten – Inform, Invite, Intense und Diamond. Je nach Variante setzen unterschiedliche Exterieur-Details und Zweifarblackierungen individuelle Akzente. In den höheren Ausstattungen sind Glasdach, Premium-Audiosystem von Harman & Kardon sowie erweiterte Konnektivitäts- und Komfortfunktionen verfügbar.

Vernetzt, intuitiv, immer am Puls der Zeit

Im Cockpit dominieren ein 12,3-Zoll-Infotainment-Display sowie ein Fahrerdisplay gleicher Größe. Google Built-in mit Maps, Assistant und Play ist serienmäßig integriert, ergänzt durch kabelloses Apple CarPlayTM/Android AutoTM. OTA-Updates gewährleisten Softwareaktualität, die Mitsubishi Motors App erlaubt Remote-Funktionen.

Für eine effiziente Fahrweise bietet der Eclipse Cross den Eco Score, der nach jeder Fahrt ein Feedback von 0 bis 100 Punkten gibt. Mit dem integrierten Eco Coaching erhalten Fahrer Tipps zu Beschleunigung und vorausschauendem Fahren.

Sicherheit, die Vertrauen schenkt

Das C-SUV verfügt über eine verstärkte Karosseriestruktur, pyrotechnische Trennschalter zur Batterieabschaltung und sieben Airbags.

Bis zu 20 Fahrerassistenzsysteme erhöhen Sicherheit und Komfort, darunter:

MI-PILOT für teilautonomes Fahren mit adaptivem Tempomat und aktivem Spurhalteassistent

Automatischer Notbremsassistent (inklusive Kollisionswarnung)

Totwinkelwarner und Querverkehrswarner

Spurhalte- und Notfall-Spurhalteassistent

Abstands- und Aufmerksamkeitswarner

Fernlichtassistent

360°-Rundumsicht durch Kameras, Radar und Ultraschallsensoren

Produziert im Herzen Europas – gebaut für Generationen

Der Eclipse Cross wird im französischen Werk Douai gefertigt. Das Mitsubishi Service Commitment umfasst bis zu 8 Jahre/160.000 km Garantie auf Batterie und Fahrzeug, 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung sowie 8 Jahre Pannenhilfe – Details:

Garantiepaket von bis zu 8 Jahren/160.000 km, bestehend aus 5 Jahren/100.000 km Werksgarantie und 3 Jahren erweiterter Garantie.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

8 Jahre/160.000 km Garantie auf die Traktionsbatterie.

8 Jahre Pannenhilfe (Mitsubishi Assistance Package), wobei die letzten 3 Jahre an die Bedingungen der erweiterten Garantie geknüpft sind.

5 Jahre Original Zubehör Garantie (sofern vor Neuwagenauslieferung montiert)

Damit unterstreicht Mitsubishi sein langfristiges Engagement für Kundenzufriedenheit und Produktqualität.

*vorläufige Zahlen, vorbehaltlich der finalen Homologation