RMEP-CEO-Meetup auf Mallorca: Fokus auf KI-Strategie und strategischen Austausch

Ruggell, Liechtenstein 

Die konzernweite Einführung von Künstlicher Intelligenz stand im Zentrum des diesjährigen CEO-Meetups von RM Equity Partners (RMEP), das in diesem Jahr auf Mallorca stattfand. Die Veranstaltung versammelte die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Portfoliounternehmen, um über gemeinsame Prioritäten und neue strategische Impulse zu diskutieren.

Ein zentrales Element des Treffens bildeten die sogenannten „Disruption Hot Seat“-Sessions. In diesem Peer-Learning-Format wurden unternehmerische Risiken offen thematisiert und durch gezielte Fragestellungen neue Perspektiven für strategische Weiterentwicklungen geschaffen.

Das Treffen stand insgesamt im Zeichen eines erfolgreichen Jahresverlaufs für alle beteiligten Unternehmen und bot eine Plattform für intensiven Austausch, vertrauensbildende Diskussionen und bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

Über RM Equity Partners

RM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.

Rückfragen & Kontakt

RM Equity Partners
Camelia Sisko
E-Mail: camelia@rmep.li

