Martina Madner wird neue BUSINESSART-Chefredakteurin

St. Pölten (OTS) -

Zentraler Fokus bleibt die Information über Nachhaltigkeit, Innovation und Transformation für Manger*innen und Entscheidungsträger*innen in Unternehmen und Gemeinden.

Roswitha M. Reisinger (BUSINESSART-Herausgeberin): „Heute ist BUSINESSART als B2B-Wirtschaftsmedium mit konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit erfolgreich auf dem Medienmarkt etabliert. Das macht mich glücklich und stolz – und es ist Zeit, das Zepter weiterzugeben. Ich freue mich sehr, mit Martina Madner eine höchst kompetente, engagierte und sympathische Nachfolgerin gefunden zu haben, die BUSINESSART als Print- und Onlinemedium gut weiterentwickeln wird.“

Michaela Reisinger und Florian Leregger (Geschäftsführung des Lebensart Verlags): „Wir bedanken uns sehr herzlich bei Roswitha Reisinger für ihre Pionierarbeit als innovative und mutige Medienmacherin. Als Herausgeberin wird sie BUSINESSART weiterhin strategisch begleiten. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Martina Madner eine profilierte Journalistin für die Chefredaktion gewinnen konnten. Damit gehen wir gestärkt in die Zukunft.“

Martina Madner (BUSINESSART-Chefredakteurin): „Gerade in Zeiten von Klima- und Wirtschaftskrisen, dem demografischen Wandel und der Digitalisierung ist es wichtig, Unternehmen über komplexe Zusammenhänge einfach und präzise zu informieren, um sie bei ihren Herausforderungen zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe!“