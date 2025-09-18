Nachhaltige Wohntrends, Finanzierung und Versicherung im Blick: Erste Wohnmesse am 16. November 2025

Wien (OTS) -

Österreichs größte hybride Immobilienmesse lädt auch in diesem Jahr wieder alle Interessierten ein, sich einen umfassenden Überblick zu den Themen Wohnen, Finanzieren und Versichern zu verschaffen. Am 16. November 2025 wird der Erste Campus am Belvedere zum Treffpunkt für über 4.000 Besucher:innen.

Über 40 Aussteller, darunter führende Bauträger und Immobilienmakler, präsentieren ihre neuesten Projekte und Dienstleistungen. Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm aus Fachvorträgen, Projektpräsentationen und Diskussionsrunden.

Ein zentrales Thema in diesem Jahr ist das nachhaltige Wohnen. Besucher:innen erfahren alles Wichtige rund ums Wohnen, aktuelle Trends am Immobilienmarkt sowie Finanzierungsmöglichkeiten und Versicherungslösungen. Expert:innen geben Einblicke in die aktuelle Lage und beantworten Fragen zu Kauf, Miet- und Investitionsentscheidungen.

„Nachhaltigkeit wird für viele Immobilieninteressierte zu einem entscheidenden Kriterium. Mit der Erste Wohnmesse möchten wir die Vielfalt an Lösungsansätzen sichtbar machen und den Austausch zwischen Expert:innen und Konsument:innen fördern“, sagt Sebastian Berloffa, CEO von enteco.

Tickets sind wie immer kostenlos und ab sofort online erhältlich unter: www.erstewohnmesse.at/anmelden.

Green Future in allen Belangen

Die Erste Wohnmesse darf das von der Stadt Wien vergebene Öko Event-Prädikat tragen. Das bedeutet, dass es sich um eine umweltfreundliche Veranstaltung handelt, die sich durch die Erfüllung von nachhaltigen Rahmenbedingungen rund um das gesamte Event qualifiziert.



Über enteco

enteco ist eine Digital- und Eventmarketing-Agentur mit Sitz in Wien. enteco setzt auf die Kombination von Social Media, Event-Marketing sowie Website und Plattform-Development. Die Kombination dieser drei Kern-Disziplinen ermöglicht einen umfassenden (digitalen) Marketingansatz mit strategischen Eckpfeilern.

Seit 2021 führt CEO und Inhaber Sebastian Berloffa das 1997 gegründete Unternehmen. Die Agentur verbindet langjährige Erfahrung im Event-Management mit digitaler Expertise und entwickelt maßgeschneiderte Kommunikationslösungen für Unternehmen und Organisationen. Die Agentur ist u.a. Ausrichter der jährlich stattfindenden größten Immobilien-Messe, der Erste Wohnmesse mit digitalen und interaktiven Touch-Points.

enteco betreut Kunden wie die WKO, Erste Bank, Glorit, BUWOG, Strabag Real Estate, EHL, FINcredible, Mischek, UBM Development, Rhomberg Bau, Ulreich Bauträger, MS Schwarz GmbH, BWSG und viele weitere.

