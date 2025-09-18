  • 18.09.2025, 08:00:35
  • /
  • OTS0008

Ritterfest mit mittelalterlichem Markt auf Schloss Katzenberg - Kirchdorf am Inn

Zeitreise ins Mittelalter - Spannende Ritterkämpfe und Gaukler und mittelalterliche Livemusik im gesamten Schlosspark

Schloss Katzenberg, Kirchdorf am Inn, Innviertel (OTS) - 

Vom 4.-5. Oktober verwandelt sich der Park des Schlosses Katzenberg in ein mittelalterliches, buntes Treiben. Ganztägiges Unterhaltungsprogramm, mittelalterliche kulinarische Erlebnisse, Live Musik und ein mittelalterlicher Markt dürfen nicht fehlen. Hautnah können Groß und Klein die spannenden Ritterkämpfe miterleben, sich an den Späßen der Gaukler erfreuen und zur mittelalterlichen Live Musik tanzen. Kulinarische Köstlichkeiten, findet man in der Gastromeile.

Für unsere kleinen Besucher bieten wir außerdem einen Ritterparcour, wenn dieser geschafft ist, können sich die Kleinen zum Ritter schlagen lassen. Bei Bummeln durch den mittelalterlichen Markt können allerlei interessante Waren gefunden werden, welche aus dem Mittelalter nicht wegzudenken sind.


Anfahrt: A-4982 Kirchdorf am Inn, Katzenberg 1

Festzeiten:
Samstag: 10.00 bis 19.00
Sonntag: 11.00 bis 19:00

Rückfragen & Kontakt

Schloss Katzenberg Kultur und Veranstaltungs GmbH
Johannes Steinbrener, MSc.
Telefon: 06649905396
E-Mail: veranstaltungen@schloss-katzenberg.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright