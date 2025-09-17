Levine Leichtman Capital Partners investiert in ENTRO Service in Partnerschaft mit dem Management

Frankfurt Am Main, Deutschland (OTS) -

Levine Leichtman Capital Partners („LLCP"), ein globales Private-Equity-Unternehmen für das mittlere Marktsegment, gab heute bekannt, dass es sich mit den Gründern Claudio Tubach und Philipp Westphal und dem Managementteam zusammengetan hat, um eine Mehrheitsbeteiligung an der ENTRO Service GmbH („ENTRO" oder „das Unternehmen") zu erwerben. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

ENTRO wurde 2022 von den Gründern und NGC Nachfolgekapital gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Prüfung, Inspektion, Reparatur und Installation von Eingangs-, Brandschutz- und Zugangskontrollsystemen an. Mit seinem ganzheitlichen und herstellerunabhängigen Dienstleistungsangebot unterstützt ENTRO seine mehr als 4.500 Kunden dabei, die immer strengeren regulatorischen Anforderungen an die Betriebssicherheit zu erfüllen und eine optimierte betriebliche Effizienz zu ermöglichen. ENTRO hat seinen Hauptsitz in Hamburg und bietet seinen Kunden mit 16 Standorten und über 170 Technikern eine flächendeckende Versorgung.

Philipp Westphal, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, kommentierte: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LLCP in dieser nächsten Wachstumsphase von ENTRO. In den letzten Jahren haben wir ENTRO zu einem führenden technischen Dienstleister aufgebaut, der eine große Zahl von erstklassigen B2B-Kunden bedient und eine landesweite Abdeckung, hohe Flexibilität und Innovationsführerschaft bietet. Wir freuen uns darauf, das Dienstleistungsangebot von ENTRO in unseren Kernbereichen weiter auszubauen und werden uns auch weiterhin äußerst diszipliniert auf einen nicht-diskretionären, hochgradig wiederkehrenden Mix aus TICC-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen konzentrieren."

Claudio Tubach, Gründer und Geschäftsführer von ENTRO, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit LLCP und über die weitere Beschleunigung unserer erfolgreichen organischen und anorganischen Wachstumsstrategie in unseren Kernsegmenten. Die Investition wird unserem Unternehmen erhebliches Kapital sowie die Unterstützung und die Ressourcen von LLCP zur Verfügung stellen, um unsere ehrgeizigen Wachstumspläne über die DACH-Region hinaus zu beschleunigen und ein führendes Unternehmen in Europa zu schaffen."

Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, sagte: „ENTRO ist in einem äußerst attraktiven Markt tätig, der durch starken regulatorischen Rückenwind unterstützt wird und der reif für eine Konsolidierung ist. Wir haben ENTRO als äußerst attraktive Plattform identifiziert, die auf unserer umfangreichen Erfahrung mit Investitionen in routenbasierte Dienstleistungsunternehmen basiert, und wir freuen uns darauf, das Managementteam mit unserer Branchenexpertise und unserem Wertschöpfungskonzept zu unterstützen."

Matthias Tabbert, Head of DACH bei LLCP, schloss: „Wir sind stolz darauf, mit Claudio, Philipp und dem ENTRO-Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das organische und M&A-Wachstum in der DACH-Region und international zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere lokale Präsenz und europaweite Präsenz zu nutzen, um die ehrgeizigen Wachstumspläne von ENTRO zu unterstützen."

ENTRO wird weiterhin von den beiden Gründern Claudio Tubach und Philipp Westphal sowie von CEO Sonja Foremny, COO Jan Ingo Buschmeyer und dem bestehenden Managementteam geführt.

LLCP wurde von Carlsquare (Fremdfinanzierung), Fortlane (Commercial), Alvarez & Marsal (Financial & Tax), H&Z (Operational) und Milbank (Legal) beraten.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist ein globales mittelständisches Private-Equity-Unternehmen mit einer 41-jährigen Erfolgsgeschichte bei Investitionen in verschiedenen Zielsektoren, einschließlich Unternehmensdienstleistungen, Franchising und Multi-Unit, Bildung und Ausbildung sowie technische Produkte und Fertigung. LLCP wendet eine differenzierte Structured-Private-Equity-Investitionsstrategie an, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert. LLCP ist der Ansicht, dass es durch die Investition in eine Kombination aus Schuld- und Eigenkapitaltiteln den Managementteams Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bietet, die eine attraktivere Alternative als traditionelles privates Beteiligungskapital sein kann.

LLCP's globales Team von engagierten Anlageexperten wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 20 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung haben LLCP und ihre Tochtergesellschaften rund 18,1 Milliarden US-Dollar an Kapital in fast 20 Investmentfonds verwaltet und in rund 120 Portfoliounternehmen investiert. LLCP verwaltet derzeit ein Vermögen von 12,7 Milliarden Dollar und hat Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt.