Mana.bio stellt Mina™ vor, den weltweit ersten KI-Agenten für Lipid-Nanopartikel, der auf einem großen Sprachmodell basiert

Boston und Tel Aviv, Israel (OTS) -

Mana.bio, ein Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit an der Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und RNA-Verabreichung leistet, gab heute die Einführung von Mina™ bekannt, dem weltweit ersten großen Sprachmodell (LLM), das speziell für Lipidnanopartikel (LNPs) entwickelt wurde. Mina – beschrieben als „ChatGPT für LNPs" – ist kostenlos öffentlich zugänglich und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen und der Weiterentwicklung der Gentherapie und RNA-basierter Medikamente dar.

„KI hat viele Branchen verändert, aber die Biologie beginnt gerade erst, ihr volles Potenzial zu erkennen", sagte Yogev Debi, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mana.bio. „Bei Mana haben wir bereits Durchbrüche bei der RNA-Verabreichung erzielt, indem wir KI genutzt haben, und damit gezeigt, wie sie völlig neue wissenschaftliche Möglichkeiten eröffnen kann. Mit der Einführung von Mina stellen wir nicht nur ein neues Tool vor – wir schlagen ein neues Kapitel in der Wissenschaft auf. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der KI-gesteuerte Plattformen Entdeckungen beschleunigen, die Lücke zwischen Labor und Krankenbett schließen und letztendlich die Gesundheit der Menschen verbessern."

Mina stellt ein bahnbrechendes Werkzeug für Wissenschaftler dar, die im Bereich der RNA-Verabreichung und der Entwicklung von Therapeutika tätig sind. Durch den Zugang zu kuratierten Daten, prädiktiven Modellen und optimierten Erkenntnissen zur Wirkstoffformulierung beschleunigt Mina das Tempo der Forschung, baut Innovationsbarrieren ab und ermöglicht es Forschern, neue Therapien mit größerer Präzision und Zuversicht zu entwickeln.

Mina, das unter mina.mana.bio zugänglich ist, steht Forschern und Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung und bietet ausgewählte Funktionen zur Unterstützung von Experimenten, Datenanalysen und LNP-Design. Konkret bietet Mina:

Prädiktive Modellierung: Vorhersage kritischer LNP-Eigenschaften wie Partikelgröße, sodass Forscher die Formulierungen bereits in einer frühen Phase des Entwicklungsprozesses optimieren können.

Kuratierte Datenabfrage: Bietet Zugriff auf normalisierte, hochwertige Daten aus vertrauenswürdigen, öffentlichen wissenschaftlichen Quellen und gewährleistet so Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Optimierung der Formulierung: Bietet Orientierungshilfen zu wichtigen Leistungsfaktoren wie Stabilität, Tropismus und Sicherheit, um den Weg vom Konzept zur klinischen Anwendung zu beschleunigen.

Erkundung öffentlicher Daten: Ermöglicht die Entdeckung von Mustern und Trends in der bestehenden LNP-Forschung, um Innovationen zu fördern.

Während Mana.bio den exklusiven Zugang zu seinen fortschrittlichsten Vorhersagemodellen und proprietären Datensätzen behält, ist das Unternehmen bestrebt, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die daran interessiert sind, die gesamten Plattformfunktionen von Mina zu nutzen.

Informationen zu Mana.bio Mana.bio ist ein Biotechnologieunternehmen, das KI-gestützte Lösungen für RNA-Therapeutika entwickelt. Mit dem weltweit größten kuratierten LNP-Datensatz und proprietären KI-Modellen beschleunigt Mana.bio die Zukunft der Arzneimittelentwicklung und -verabreichung, um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern.