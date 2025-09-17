Reformpartnerschaft Gesundheit stellt Weichen

Wien (OTS) -

Am Mittwoch, 17. September 2025, fand im Gesundheitsministerium die Auftaktsitzung der Reformpartnerschaft Gesundheit statt. Ausgangspunkt dafür war die Übereinkunft zu einer Reformpartnerschaft bei der Landeshauptleutekonferenz vom 6. Juni 2025. An dem Treffen nahmen Gesundheitsministerin Korinna Schumann, Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig sowie Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern, Städten, Gemeinden und der Sozialversicherung teil.

Grundlage der gestarteten Reformarbeit ist das Bekenntnis zum solidarischen öffentlichen Gesundheitssystem. Die Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung sind umfassend und vielschichtig. Alle Beteiligten sind sich der Verantwortung bewusst und es herrscht Einvernehmen darüber, dass dieser wesentliche Reformprozess im Interesse der Menschen in Österreich zügig weitergeführt wird.