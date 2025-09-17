Presseeinladung der Digitaloffensive Österreich: „Einsparungspotenzial durch Digitalisierung, nicht bei Digitalisierung“

Wien (OTS) -

Die österreichische Bundesregierung hat angesichts der notwendigen Budgetkonsolidierung ein umfassendes Sparprogramm in die Wege geleitet, das unter anderem Vorgaben für die Verwaltung beinhaltet. Allein 2025 sollen ingesamt 1,1 Milliarden Euro in den Ministerien eingespart werden.

Koordinierte und zielgerichtete Digitalisierungsmaßnahmen sollten dabei nicht als Kostenfaktor gesehen werden, sondern – ganz im Gegenteil – als zentrales Instrument, um mittel- bis langfristig enorme Einsparungspotenziale zu realisieren.

Die Digitaloffensive Österreich (DOÖ) lädt daher herzlich zur Pressekonferenz „Einsparungspotenzial durch Digitalisierung, nicht bei Digitalisierung“ am 23. September 2025 um 9:00 Uhr ein.

Neben Staatssekretär Alexander Pröll sprechen hochrangige Vertreter:innen der DOÖ von A1 Telekom Austria, Accenture Austria, Magenta Telekom und der Österreichischen Post über die zentrale Bedeutung der Digitalisierung für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Österreich und präsentieren konkrete Vorschläge zur Budgetkonsolidierung durch Digitalisierungsmaßnahmen.

Alexander Pröll, Staatssekretär für Digitalisierung

Michael Zettel, Country Managing Director, Accenture Austria

Werner Kraus, Chief Operating Officer, Magenta Telekom

Martin Resel, Chief Customer Officer Enterprise, A1 Telekom Austria

Barbara Potisk-Eibensteiner, Chief Financial Officer, Österreichische Post

Pressekonferenz der Digitaloffensive Österreich mit Staatssekretär für Digitalisierung Alexander Pröll

Datum: Dienstag, 23. September 2025

Uhrzeit: 9:00 – 10:00 Uhr

Ort: Am Hof 8, 1010 Wien

Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen, und ersuchen um eine Anmeldung per E-Mail an s.kurzweil@digitaloffensive.at bis Freitag, 19. September 2025. Gerne senden wir Ihnen die Unterlage im Nachgang zu, falls Ihnen eine Teilnahme an der Pressekonferenz nicht möglich ist. Die Veranstaltung wird als hybrides Event stattfinden. Den Link dazu erhalten Sie vorab.

Über die Digitaloffensive Österreich

Die DIGITALOFFENSIVE ÖSTERREICH ist der Branchenverband der führenden Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in Österreich und arbeitet im ständigen Austausch mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft daran, Österreich als Standort für IKT erfolgreich zu positionieren und die Digitalisierung voranzubringen.