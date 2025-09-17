GOURMET Business startet mit neuer Speisekarte kulinarisch in den Herbst

Wien (OTS) -

GOURMET Business kocht mit den Jahreszeiten und verwendet Zutaten genau dann, wenn sie in Österreichs Genussregionen reif sind. Das garantiert nicht nur Frische auf dem Teller, sondern auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Die neue Speisekarte des À la Carte Angebots überzeugt mit einer großen Vielfalt an regionalen und saisonalen Gerichten, darunter 32 neue Kreationen und 58 saisonale Spezialitäten.

„Wir kochen wie zu Hause, nur in größeren Töpfen! Mittlerweile dürfen wir unsere Gäste direkt am Arbeitsplatz schon seit 50 Jahren mit den besten Speisen verwöhnen. Für diese langjährige Treue sagen wir heuer anlässlich unseres besonderen Jubiläums von ganzem Herzen Danke!“, Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin Business Catering.

Herbstzeit ist Kürbiszeit!

Die neue Speisekarte startet mit erntefrischem Kürbis, zu 100% aus Österreich. Die Gäste können aus 14 köstlichen Kürbisspeisen, wie der Orecchiette Pasta mit Kürbis-Bolognese, dem ausgelösten Backhendl in Kürbiskernpanade mit Kräuterreis oder dem Kürbis-Chili mit Reis wählen.

Kulinarische Themenwochen für jeden Geschmack

Viele der besonders nachhaltigen Speisen aus den „Klimafreundlich genießen“-Themenwochen ab Ende September hat GOURMET Business gemeinsam mit dem WWF Österreich entwickelt. Vom 29. September bis zum 26. Oktober spendet GOURMET Business pro verkaufter Speise 20 Cent an den WWF zur Unterstützung des Programms „Nachhaltige Ernährung“. GOURMET Business macht es seinen Gästen auch das ganze Jahr über leicht, klimafreundlich zu essen. Denn in den Online-Bestellsystemen ist auf jeder Speise ganz transparent der CO₂-Fußabdruck angeführt.

In der Themenwoche „Österreichs Schmankerl“ mit österreichischen Gasthaus Klassikern wie Kärtner Kasnudeln oder Hühner Cordon bleu ist sicher für alle etwas dabei. Ein weiteres Highlight: Mit „Besonders exquisit“ bieten GOURMET Business besonders feine Speisen für Gäste, Geschäftsessen oder einfach für den ganz besonderen Genuss am Arbeitsplatz.

Und in den beliebten FIT mit Genuss-Wochen im Jänner können sportliche Genießer wieder gesund und fit ins neue Jahr starten oder genussvoll und gesund ihr Wunschgewicht erreichen.

Qualität aus Österreich

GOURMET Business kocht mit heimischen, regionalen und saisonalen Zutaten, ohne Geschmacksverstärker, ohne Palmöl, ohne Konservierungs- und Farbstoffe, dafür in Handarbeit und mit größtem Know-how. Durch langjährige Partnerschaften mit österreichischen Lieferant:innen sichert sich GOURMET die Verfügbarkeit heimischer Zutaten. Nicht nur viel frisches Obst und Gemüse, sondern auch Frischmilch, Freilandeier und das Fleisch kommen zu 100 % aus Österreich.

