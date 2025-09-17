AVISO: „Tag des Sports“ mit Polizeispitzensportlern

Wien (OTS) -

Im Rahmen des „Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz besucht Innenminister Gerhard Karner den Polizeisport-Stand. Es wird auch ein kurzes Live-Interview geben.

Wann: 20. September 2025, 11:15 Uhr

Wo: Stand des Polizeispitzensports, Heldenplatz, 1010 Wien