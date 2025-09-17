  • 17.09.2025, 15:15:06
AVISO: „Tag des Sports“ mit Polizeispitzensportlern

„Tag des Sports“ mit Innenminister Gerhard Karner und Vertretern des Polizeispitzensportkaders – 20. September 2025, 11:15 Uhr

Wien (OTS) - 

Im Rahmen des „Tag des Sports“ am Wiener Heldenplatz besucht Innenminister Gerhard Karner den Polizeisport-Stand. Es wird auch ein kurzes Live-Interview geben.

Wann: 20. September 2025, 11:15 Uhr

Wo: Stand des Polizeispitzensports, Heldenplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: harald.soeroes@bmi.gv.at
Website: https://www.bmi.gv.at

