Wienliebe Festival startet morgen am Rathausplatz

Morgen, Donnerstag, beginnt die zweite Auflage des Wienliebe Festivals am Rathausplatz. Von Donnerstag, 18., bis einschließlich Sonntag, 21. September, feiert Wien vier Tage lang seine Vielfalt – mit einer eindrucksvollen Mischung aus Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk. Der Eintritt ist frei.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr präsentiert sich das Festival 2025 noch vielfältiger: Auf nun zwei Bühnen – der großen Festivalbühne vor dem Rathaus und der beschaulichen Wienerlied Bühne im Rathauspark– treten junge Wiener Künstler*innen sowie etablierte Acts auf und sorgen für ein abwechslungsreiches Programm von Indie & Pop über Austropop bis hin zu klassischer Musik und Wienerlied.

Sechs Wiener Gastronomiebetriebe verwöhnen die Besucherinnen mit regionalen Spezialitäten, von traditionellen Klassikern bis zu kreativer, zeitgenössischer Küche: Vertreten sind Bitzinger, Gerstner K. u. K. Hofzuckerbäckerei, Plachutta, Zum Schwarzen Kameel, Schweizerhaus und Leberkas Pepi. Dazu gibt es Schmankerl vom Wiener Heurigen, Weine aus der Bundeshauptstadt und Biere von Ottakringer.

Besonderes Extra: Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien erhalten 20 % Rabatt auf alle Speisen und Getränke vor Ort.

Im Bereich Kunsthandwerk präsentieren, in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien, lokale Betriebe hochwertige Handwerkskunst und regionale Produkt und im Rathauspark wartet ein von der Landwirtschaftskammer Wienkuratierter Bauernmarkt mit frischen Waren aus Wien auf.

Programm des ersten Festivaltags, Donnerstag

Der Eröffnungstag steht ganz im Zeichen junger Wiener Musik. Am Donnerstag, 18. September, präsentiert der Stadtsender W24 auf der großen Festivalbühne angesagte Künstlerinnen aus den Bereichen Indie und Pop. Das Publikum kann sich auf frische Sounds und neue Gesichter freuen, die den Puls der Stadt widerspiegeln. W24 begleitet den Tag nicht nur vor Ort, sondern auch live zeitversetzt im Fernsehen.

Um 16.30–17.15 Uhr tritt Singer-Songwriterin Florence Arman auf. Um 18.00–18.10 Uhr wird das Wienliebe Festival offiziell durch Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck eröffnet. Direkt im Anschluss sorgt das Duo Lusterboden von 18.10–18.50 Uhr für Stimmung, gefolgt von Indie-Rocker fiio von 19.10–19.50 Uhr. Danach übernimmt Song Contest-Teilnehmerin Teya von 20.20–21.00 Uhr die Bühne, ehe mit Ankathie Koi von 21.20–22.00 Uhr eine feste Größe der deutschsprachigen Musikszene den ersten Festivaltag beschließt.

Neben der großen Festivalbühne vor dem Rathaus gibt es heuer erstmals auch eine Wienerlied Bühne im Rathauspark. Diese kleinere Bühne schafft in intimerer Atmosphäre einen musikalischen Ort der Begegnung. Hier werden traditionelles Wienerlied und Heurigenmusik dargeboten – eingebettet in die besondere Stimmung unter den schattigen Bäumen des Parks. Das Programm am Donnerstag, 18. September, beginnt dort mit Stubenfliege von 14.10–15.30 Uhr. Weiter geht es mit Haertel/Wascher & Johanna Kugler von 15.40–16.30 Uhr. Anschließend tritt Martin Spengler & die foischn Wiener*innen gleich zweimal auf – von 17.15–17.45 Uhr und von 18.50–19.10 Uhr. Zum Ausklang des Abends spielt Trio Lepschi von 19.50–20.20 Uhr und nochmals von 21.00–21.20 Uhr.



Gesamtprogramm online – Eintritt frei

Das gesamte Programm aller vier Tage findet sich Online auf wienliebe.wien.gv.at.

Der Eintritt ist an allen Tagen frei.



Öffnungszeiten & Musikprogramm:

Donnerstag, 18. September: 14.00 – 22.00 Uhr

Freitag, 19. September: 10.00 - 22.00 Uhr

Samstag, 20. September: 10.00 - 22.00 Uhr

Sonntag, 21. September: 10.00 - 18.00 Uhr



Fotos des Wienliebe Festival 2024 sind online unter box.stadtwienmarketing.at abrufbar und werden für redaktionelle Zwecke gerne unentgeltlich zur Verfügung gestellt.