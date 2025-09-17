Esaote eröffnet neue Büros in Maastricht und bekräftigt seine Präsenz in den Niederlanden mit Plänen zur Geschäftsentwicklung und Investit

Maastricht, Niederlande und Genoa, Italien (OTS) -

Heute hat Esaote, ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen diagnostischen Bildgebung, die Eröffnung seiner neuen Büros in Maastricht gefeiert, wo Esaote seit dreißig Jahren vertreten ist.

Diese neue Investition markiert sowohl eine Erneuerung als auch eine Bestätigung des Engagements von Esaote für die Stadt Maastricht und die Niederlande, wo das Unternehmen wichtige Aktivitäten in den Bereichen Vertrieb und Dienstleistungen, Forschung und Entwicklung sowie Produktion etabliert hat, über 4 Unternehmen: Esaote Europe B.V., Pie Medical Imaging B.V. (beide in Maastricht), 3mensio Medical Imaging B.V. (Utrecht) und Proton B.V. (Sittard) mit einer Gesamtzahl von 155 Beschäftigten.

In den Niederlanden will Esaote sein Wachstum fortsetzen, indem es innovative Lösungen sowohl im Ultraschallbereich als auch im Bereich der medizinischen IT entwickelt (insbesondere Softwarelösungen für interventionelle Kardiologen und Herzchirurgen, z. B. kardiale Strukturbildgebung, endovaskuläre Analyse, präoperative Dimensionierung und Planung).

Der neue Geschäftsplan beinhaltet eine Investition in F&E-Aktivitäten in Höhe von etwa 10 Millionen Euro über einen Zeitraum von 5 Jahren ab 2026, mit dem Ziel, das Angebot an medizinischen IT-Lösungen für den Kardiologiesektor zu erweitern, mit einem erwarteten Beschäftigungszuwachs von etwa 50 %.

Esaote wurde Anfang der 80er Jahre in Italien gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung (insbesondere Ultraschall, MRT und medizinische IT) entwickelt. Esaote beschäftigt 1.300 Mitarbeiter, hat 15 Tochtergesellschaften und ein Vertriebsnetz, das mehr als 100 Länder weltweit abdeckt.

„Die hervorragenden akademischen Einrichtungen und das innovationsorientierte Umfeld machen Niederlande zu einem idealen Standort für das weitere Wachstum unserer Aktivitäten", sagte Franco Fontana, CEO von Esaote. „Die Präsenz von Universitäten und Forschungszentren von Weltrang hat es uns ermöglicht, hochqualifizierte Talente anzuziehen und bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, was unsere Rolle als führender Akteur in unserem Sektorr gestärkt hat."

„Wir freuen uns, diese strategische Investition bekannt zu geben, die unser starkes Vertrauen in die Zukunft des Marktes und unser Engagement für die Schaffung langfristiger Werte widerspiegelt. Dieser Meilenstein unterstreicht unsere Vision, Innovationen voranzutreiben, Gemeinschaften zu stärken und nachhaltiges Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen", so René Guillaume, CEO/Managing Director Esaote Europe.

An der Einweihung der neuen Büros in Maastricht nahmen zahlreiche hochrangige Gäste teil, darunter Hubert Mackus, Beigeordneter für wirtschaftliche Angelegenheiten der Stadt Maastricht, und Ir. Bas Lemmens, Projektleiter Unternehmensentwicklung an der Universität Maastricht.

Die Esaote Group ist ein führender Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen (Ultraschall, MRT, Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses). Ende 2024 beschäftigte die Group rund 1.300 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Jedes Jahr investiert das Unternehmen etwa 13 % seines konsolidierten Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Mit Einrichtungen in Genua und Florenz sowie eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775424/Maastricht.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-eroffnet-neue-buros-in-maastricht-und-bekraftigt-seine-prasenz-in-den-niederlanden-mit-planen-zur-geschaftsentwicklung-und-investitionen-in-humankapital-302559197.html