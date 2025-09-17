  • 17.09.2025, 14:21:02
Presseaviso 24. September 2025: WU-Studie: Das leisten Bildungsstiftungen für Österreichs Bildungswesen

Verband für gemeinnütziges Stiften und Innovationsstiftung für Bildung laden zum Pressehintergrundgespräch in Wien ein.

Wien (OTS) - 

Gemeinnützige Stiftungen in Österreich investieren jährlich rund 120 bis 130 Mio. Ꞓ in das Gemeinwohl. Neben Forschung und Kultur zählt Bildung zu den zentralen Wirkungsbereichen der Stifter:innen hierzulande. Um ihre Leistungen als Stütze des österreichischen Bildungswesens und Innovationsmotor sichtbar zu machen, hat der Verband für gemeinnütziges Stiften in Zusammenarbeit mit Reinhard Millner vom NPO-Kompetenzzentrum der WU Wien erstmals eine Studie erarbeitet, die von der Innovationsstiftung für Bildung (ISB) ermöglicht wurde. Die Ergebnisse dieser neuen Studie werden im Rahmen eines Pressehintergrundgesprächs am 24. September (16:00 Uhr) in den Räumlichkeiten der ISB in Wien erstmals präsentiert.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

- Dr. Reinhard Millner, Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship – Wirtschaftsuniversität Wien
- Jakob Calice, PhD, Vorstand der Innovationsstiftung für Bildung
- Dr. Günther Lutschinger, geschäftsführender Vorstand des Verbandes für gemeinnütziges Stiften

Pressetermin: WU-Studie: Das leisten Bildungsstiftungen für Österreichs Bildungswesen

Um Anmeldung wird unter office@stiften.at gebeten. Danke im Voraus für Ihre Zu- oder Absage.

Datum: 24.09.2025, 16:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: In den Räumlichkeiten der Innovationsstiftung für Bildung (OeAD — Agentur für Bildung und Internationalisierung)
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Geschäftsführender Vorstand des Verbandes für gemeinnütziges Stiften
Dr. Günther Lutschinger
Telefon: +43 676 4410108
E-Mail: guenther.lutschinger@stiften.at
Website: https://www.stiften.at

