„Pro & Contra“: Mord an Charlie Kirk - Vergiftet der Extremismus auch Europa? Am Mittwoch um 22:15 Uhr auf JOYN & PULS 4
Heinz-Christian Strache, Eva Glawischnig, George Weinberg & Robert Misik diskutieren über politische Konflikte in den USA, Hassreden und Europas Radikalisierung.
Die Ermordung des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk hat eine hitzige Debatte über die zunehmende Polarisierung und Radikalisierung der politischen Landschaft ausgelöst - sowohl in den USA als auch in Europa.
Während US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk die Schuld bei den politischen Gegnern suchen, verweisen linke Gruppen auf Kirks provokante Äußerungen, die zur Eskalation beigetragen hätten.
Wie konnte die politische Debatte in den USA derart schnell eskalieren? Hat die politische Rhetorik eine gefährliche Grenze überschritten? Befeuern gezielte Provokationen und Hassbotschaften eine Spirale der Gewalt? Und wie lässt sich eine weitere Radikalisierung und Destabilisierung auch in Europa vermeiden?
Diese und andere Fragen diskutieren Heinz-Christian Strache, Eva Glawischnig, George Weinberg und Robert Misik am Mittwoch um 22:15 Uhr bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio.
PRO UND CONTRA
Mittwoch, 17. September 2025, 22:15 Uhr auf PULS 4 & JOYN
Donnerstag, 18. September 2025, 21:10 Uhr auf PULS 34 & JOYN
Gäste:
Heinz-Christian Strache, früherer Vizekanzler und Bundesparteiobmann, FPÖ
Eva Glawischnig, frühere Bundessprecherin und Klubobfrau, Die Grünen
Robert Misik, Publizist und Sachbuchautor
George Weinberg, Vorsitzender Republicans Overseas
Moderation: Gundula Geiginger
