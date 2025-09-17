Blühendes Niederösterreich 2025: 81 Gemeinden setzen ein blumiges Zeichen

St. Pölten (OTS) -

Zum 57. Mal stellte die Initiative “Blühendes Niederösterreich“ die farbenfrohe Pflanzenpracht, die liebevoll gepflegten Beete und die grünen Daumen der Gemeinden ins Rampenlicht. Nach dem wetterbedingt schwierigen Jahr 2024 mit Hitze, Hagel und Starkregen zeigte sich die Blumenpflege 2025 deutlich angenehmer. Und die Begeisterung war ungebrochen: 81 niederösterreichische Gemeinden stellten sich dem blütenreichen Wettbewerb. Die Landessiege gingen an Annatsberg, Langau, Retz und Tulln.

Die Initiative “Blühendes Niederösterreich“ begeistert seit Jahrzehnten Gemeinden und Bevölkerung gleichermaßen, wenn es darum geht, Ortschaften mit Blumenschmuck in Szene zu setzen. Der aktuelle Trend geht hin zu sommerlichen Blütenpflanzen, die besonders wertvoll für Bienen und andere Insekten sind.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf erklärte: “Blühendes Niederösterreich zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel ehrenamtliches Engagement und Leidenschaft in unseren Gemeinden steckt. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz schaffen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nicht nur wunderschön blühende Plätze und gepflegte Gärten, sondern auch ein Niederösterreich, das besonders liebens- und lebenswert ist - und damit die Grundlage für die beste Zukunft unserer Kinder. Dafür sage ich allen Beteiligten ein herzliches Danke.“

Landwirtschaftskammer Niederösterreich-Vizepräsident Lorenz Mayr betonte die Bedeutung der Auszeichnung: “Blühendes Niederösterreich zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Herzblut, Kreativität und Gemeinschaftssinn in unseren Gemeinden steckt. Der Wettbewerb trägt nicht nur zur Verschönerung unserer Orte bei, sondern stärkt auch die Biodiversität und schafft wertvolle Lebensräume für Insekten und andere Tiere. Uns als Landwirtschaftskammer ist es ein großes Anliegen, den ländlichen Raum nachhaltig zu fördern und das Bewusstsein für die Bedeutung von Grünflächen zu stärken. Mein besonderer Dank gilt allen engagierten Bürgerinnen und Bürgern, deren Einsatz diesen Erfolg erst möglich macht.“

Zwtl.: Die NÖ Gärtner als verlässliche Partner

Auch in diesem Jahr zeigte sich einmal mehr, wie wichtig Pflanzen für das Erscheinungsbild und die Lebensqualität der Gemeinden sind, ist sich Wirtschaftskammer Niederösterreich-Vizepräsident Christian Moser sicher: “Attraktive Orte und Städte steigern die Lebensqualität und stärken den Wirtschaftsstandort in den Regionen. Bei der Gestaltung können die Gemeinden auf die rund 1.700 Gärtnerinnen und Gärtner sowie Floristinnen und Floristen in Niederösterreich zählen. Sie sind absolute Profis, wenn es darum geht, Gärten, Beete und Orte zum Blühen zu bringen. Und mit derzeit 123 Lehrlingen ist auch garantiert, dass diese Tradition und Lebensqualität in Zukunft weitergeführt werden.“

Für die niederösterreichischen Gärtner bietet der Wettbewerb eine ideale Plattform, um ihr Know-how einzubringen und die Gemeinden bei der Gestaltung attraktiver, lebenswerter Orte zu unterstützen. Das große Engagement der Jury unterstreicht dies deutlich: Jedes Jahr investieren die ehrenamtlichen Jurorinnen und Juroren rund 74 Tage in die Initiative.

Zwtl.: Das “gepflanzte Bienenbeet“ - für Gemeinden, Hobbygärtner und Insekten

Viele Gemeinden stehen vor der Herausforderung, trotz knapper Budgets ansprechende, artenreiche Grünflächen anzulegen und zu pflegen. Um hier eine Lösung zu bieten, entwickelten die NÖ Gärtner das Projekt „gepflanztes Bienenbeet“. Dieses kostengünstige und pflegeleichte System ist optimal auf die Bedürfnisse von Bienen und anderen Bestäubern abgestimmt. Die spezielle Mischung aus 28 nektar- und pollenreichen Sommerblumen sorgt für eine durchgehende Blütezeit von Mai bis zum ersten Frost.

Besonders erfreulich für die Jury: Immer mehr Gemeinden setzen inzwischen auf das Bienenbeet-Konzept. Bereits 2024 wurde das System gemeinsam mit der Gartenbauschule Langenlois und der Stadtgemeinde Langenlois erprobt. Aufgrund des großen Erfolgs wurde die Kooperation 2025 fortgeführt. Die gesammelten Erfahrungen aus diesen Praxistests geben die NÖ Gärtner zusammen mit der Gartenbauschule und der Stadt Langenlois in einem praxisnahen Seminar an interessierte Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie Planungsverantwortliche weiter.

Mehr Informationen zum “gepflanzten Bienenbeet“ gibt es unter noe.lko.at.

Preisträger 2025 nach Kategorien

Gruppe Kleinstgemeinden:

1. Annatsberg

2. Guntrams

3. Pfösing

4. Baumgarten

Gruppe 1:

1. Langau

2 Platt

3. Michelbach-Markt

4. Breitenstein

Gruppe 2:

1. Retz

2. Lichtenwörth

3. Petzenkichen

4. Dross

Gruppe 3:

1. Tulln

2. Baden

3. Klosterneuburg

Sonderpreis Biodiversität

Mauerbach

Klosterneuburg

St. Valentin

Ehrenpreis Landeshauptfrau

Mitterretzbach

Ehrenpreis Öffentliche Grünflächen

Schwarzau im Gebirge

Ehrenpreis Friedhof

Hochneukirchen-Gschaidt

Ehrenpreis Natur im Garten:

Kategorie 1 (bis 5.000 Einwohner)

1. Senftenberg

2. Fels am Wagram

Kategorie 2 (ab 5.001 Einwohner)

1. Tulln

2. Ybbs an der Donau

Weitere Informationen finden Sie unter bluehendesnoe.at.