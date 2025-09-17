Österreichweite Kassenarzt-Wartezeiten-Studie bestätigt dramatische Lage in Wien

Wien (OTS) -

"Die kürzlich präsentierte Studie von krankenversichern.at bestätigt, was wir seit Jahren aufzeigen: Lange Wartezeiten sind kein Ausnahmefall, sondern Ausdruck eines Strukturproblems“, erklärt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der Österreichischen Ärztekammer.

Die aktuelle Erhebung von krankenversichern.at weist für ganz Österreich bereits Wartezeiten von bis zu 63 Tagen in der Inneren Medizin, 61 Tagen in der Psychiatrie und 52 Tagen in der Augenheilkunde aus.

„Unsere Wiener Wartezeitenstudie hat bereits im Vorjahr ein vergleichbares Bild gezeigt und bestätigt die nun präsentierten österreichweiten Ergebnisse“, betont Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Jetzt ist es klar: Die Politik muss endlich reagieren und die medizinische Versorgung sicherstellen!“

Genug gewartet – Kassensystem sichern

„Damit sich Ärztinnen und Ärzte langfristig für das Kassensystem entscheiden und dort gerne tätig sind, braucht es dringend flexible Rahmenbedingungen, strukturelle Verbesserungen und endlich faire Tarife“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied. „Nur so bleibt die qualitativ hochwertige Versorgung auch in Zukunft gesichert.“

„Wenn Patientinnen und Patienten wochenlang auf medizinische Versorgung warten müssen, bedeutet das für sie längere Schmerzen, längeres Leiden, längere Arbeitsausfälle und weniger gesunde Lebensjahre“, unterstreichen Steinhart und Kamaleyan-Schmied gemeinsam. „Genug gewartet – die medizinische Versorgung für alle Menschen braucht jetzt eine umfassende Aufwertung des Kassensystems. Die Verantwortlichen müssen sofort handeln, um Wartezeiten spürbar zu verkürzen, die wohnortnahe Betreuung zu sichern und den ärztlichen Beruf wieder dauerhaft attraktiv zu machen.“