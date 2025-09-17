  • 17.09.2025, 13:50:02
W24 zeigt das Wienliebe Festival: Live-Übertragung und dreistündiges TV-Special

Wien, (OTS) - 

„Dein Rendezvous mit der Stadt“ – unter diesem Motto verwandelt das Wienliebe Festival von 18. bis 21. September die Bundeshauptstadt in eine Bühne für Kulinarik, Kultur und Kunsthandwerk. Vier Tage lang feiern Wiener*innen und Gäste die Vielfalt, Lebensfreude und Gastfreundschaft der Stadt an einem Ort vereint.

Das Wiener Stadtfernsehen ist natürlich mittendrin:
Bereits am Donnerstag, dem 18. September, überträgt W24 ab 18:00 Uhr live vom Rathausplatz und bringt die besondere Festivalstimmung direkt ins Wohnzimmer. Die feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Michael Ludwig folgt um 18:00 Uhr. Am Wochenende zeigt W24 ein umfassendes dreistündiges TV-Special, das die schönsten Momente, Begegnungen und Eindrücke des Festivals einfängt.

Ein Fest der Wiener Lebensart

Das Wienliebe Festival ist mehr als nur eine Veranstaltung – es ist eine Liebeserklärung an Wien. Besucher*innen erleben die Stadt in all ihren Facetten: von regionaler Kulinarik über kulturelle Highlights bis hin zu traditionellem und zeitgenössischem Kunsthandwerk.

Auch musikalisch zeigt sich Wien von seiner besten Seite: „Die Wiener Musikszene ist bunt, spannend und unglaublich vielfältig – man könnte eigentlich jeden Tag ein Festival feiern, ohne dass es langweilig wird“, so W24-Musikexperte Peter Schreiber. „Umso schöner, dass wir am Donnerstag ein Line-up präsentieren können, das genau diese Bandbreite widerspiegelt: Mit der Pop-Perle Florence Arman, den vielversprechenden Newcomern Lusterboden, dem charmanten Indierocker fiio, dem kreativen Multitalent TEYA und dem unbändigen Energiebündel Ankathie Koi zeigen wir, wie facettenreich heimische Musik sein kann.“

W24-Produktionsleiter Michael Kofler unterstreicht die Bedeutung des Festivals:
Das Wienliebe Festival bringt die DNA unserer Stadt auf den Punkt: Vielfalt, Zusammenhalt und Freude am Leben. Wir freuen uns, dieses besondere Ereignis einem breiten Publikum zugänglich zu machen – auf allen Kanälen.“

Über W24-dabei!

W24 setzt sich wie kein anderer Sender intensiv mit aktuellen Themen der Stadt und ihren Bewohner*innen auseinander. Mit mehr als 1,6 Mio. Kontakten im Monat und bis zu 95.000 Zuseher*innen pro Tag ist W24 der meist gesehene Stadtsender Österreichs. W24 ist im Kabelnetz von Magenta, online als mobiler Live-Stream unter www.w24.at sowie im Kabelnetz von Kabelplus und A1 TV und über DVB-T2 (MUX C - Wien) auf SimpliTV zu empfangen. Der Sender befindet sich im Eigentum der WH Media. Die WH Media GmbH ist eine 100-Prozent-Tochter der Wien Holding, bündelt die Medienunternehmungen des Konzerns und kümmert sich um die strategische Weiterentwicklung dieses Standbeines.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WHM

