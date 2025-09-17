100 Jahre Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum: Einladung zum Pressegespräch am 24.09.2025

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (OTS) -

Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (G&WM) in Wien feiert 2025 seine Gründung vor 100 Jahren durch Otto Neurath. Anlässlich dieses Jubiläums eröffnet die Ausstellung «Was wäre Wien», die Stadtgeschichte und Zukunftsvisionen behandelt. Journalist:innen sind herzlich zum Pressegespräch eingeladen:

Pressegespräch

Mittwoch, 24. September 2025, 10:30–12:00 Uhr

Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum

Vogelsanggasse 36, 1050 Wien

Teilnehmer:innen:

· Michael Luxenberger, Bezirksvorsteher Margareten

· Harald Lindenhofer, Direktor G&WM

· Gernot Waldner, Kurator «Was wäre Wien»

· Theo Deutinger, Kurator «Was wäre Wien»

Ausstellungseröffnung

Von 16:00 bis 19:00 Uhr wird die Jubiläumsausstellung mit Gästen aus Kultur, Bildung und Politik feierlich eröffnet. Die Kuratoren Gernot Waldner und Theo Deutinger stehen am Vormittag wie auch am Nachmittag für vertiefende Gespräche zur Verfügung.

