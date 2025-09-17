- 17.09.2025, 13:40:32
AK: Mietbremse wichtiger Schritt
„Die heute angekündigte Mietbremse ist ein wichtiger Schritt für Mieterinnen und Mieter im Kampf gegen die steigenden Lebenshaltungskosten“, sagt Ilkim Erdost, Leiterin des AK Wien Bereichs Bildung und Konsument:innen. Ein Wermustropfen sei allerdings, dass die Bremse nicht für alle Mieten kommen soll. Wichtig sei aber auch, dass die Mindestzeit für befristete Mietverträge auf fünf Jahre ausgedehnt wird. Erdost: „Wir von der Arbeiterkammer werden uns für weitere Entlastungen der Mieterinnen und Mieter einsetzen.“
