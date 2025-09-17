AK: Mietbremse wichtiger Schritt

Wien (OTS) -

„Die heute angekündigte Mietbremse ist ein wichtiger Schritt für Mieterinnen und Mieter im Kampf gegen die steigenden Lebenshaltungskosten“, sagt Ilkim Erdost, Leiterin des AK Wien Bereichs Bildung und Konsument:innen. Ein Wermustropfen sei allerdings, dass die Bremse nicht für alle Mieten kommen soll. Wichtig sei aber auch, dass die Mindestzeit für befristete Mietverträge auf fünf Jahre ausgedehnt wird. Erdost: „Wir von der Arbeiterkammer werden uns für weitere Entlastungen der Mieterinnen und Mieter einsetzen.“