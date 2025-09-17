Edles Understatement: CITIZEN TSUYOSA 37 "Time Slip" - Limited Edition mit Fumé-Zifferblatt

Hamburg (OTS) -

Die Silhouette ist schlank, die Akzente golden und das Zifferblatt verläuft von Schwarz zu Grau. Die CITIZEN TSUYOSA 37 "Time Slip" Limited Edition mit Fumé-Zifferblatt ist ideal für alle, die es dezent und edel mögen. Die weltweit auf 8.000 Exemplare limitierte Edition ergänzt die erstmals im Frühjahr 2025 vorgestellte Modellreihe TSUYOSA 37. Mit ihr kam CITIZEN all jenen Stimmen nach, die sich einen kleineren Durchmesser innerhalb der TSUYOSA-Reihe wünschten - sei es für die Dame oder den Herren mit schmalerem Handgelenk. Seitdem ergänzen sie die bisherigen 40-Millimeter-Modelle und bieten damit eine größere Auswahl. Die limitierte CITIZEN TSUYOSA 37 "Time Slip" ist ab September 2025 im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 329 Euro.

Dezente Größe - bewährte Features

Den Gehäusedurchmesser hat CITIZEN im Vergleich zu den ersten TSUYOSA-Modell reduziert, die Features jedoch nicht. Im Inneren der neuen TSUYOSA-Modelle arbeitet nach wie vor ein automatisches Inhouse-Werk (Kaliber 8210). Dazu kommen: Ein kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes, ein Glasboden und eine Krone auf "4 Uhr" für eine schlanke Silhouette und Tragekomfort. Für Letzteres sorgt zusätzlich das integrierte Edelstahlband mit abgerundeten Gliedern. Die Wasserdichtigkeit liegt bei 5 bar. All das zusammen macht die neuen TSUYOSA-Modelle mit 37 Millimetern Durchmesser zu idealen Begleitern im Alltag, die den größeren Varianten in nichts nachstehen.

Der historische Background der TSUYOSA-Reihe:

Die TSUYOSA-Kollektion ist eine Neuinterpretation der NH299-Serie, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren eine der meistverkauften mechanischen Uhrenlinien von Citizen war, vor allem in den Überseemärkten. Sie zeichnete sich durch ein elegantes Finishing aus: Die geschliffene Oberseite des Gehäuses, die mit der Hochglanzpolitur der Lünette und der Mittelglieder des Armbands kontrastierte.

CITIZEN TSUYOSA 37 "Time Slip" Limited Edition - in der Übersicht:

Modell: NJ0200-50E

Launch: September 2025

Preis (UVP): 329 Euro

Gehäuse/Band: Edelstahl

Zifferblattfarbe: Schwarz

Glas: Saphirglas

Durchmesser/Höhe: 37 mm/11,5 mm

Spezifikationen:

Kal. 8210 (Automatischer & manueller Aufzug), Ganggenauigkeit durchschnittlich -20 bis +40 Sek./Tag, Gangreserve ca. 42 Stunden (bei Vollaufzug), Frequenz 21.600 A/h (3 Hz), 21 Steine, Sekundenstopp, Leuchtmasse (Zeiger + Indizes), wasserdicht bis 5 bar, Glasboden

Über CITIZEN:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.