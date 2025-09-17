FPÖ – Schnedlitz: „Karners Abschiebungs-Farce: Elf raus, während weiter tausende neue illegale Einwanderer ins Land kommen!“

Wien (OTS) -

Als „zynische Showpolitik und eine Verhöhnung der österreichischen Bevölkerung“ hat FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die heutige Inszenierung von ÖVP-Innenminister Karner bezeichnet, der die Abschiebung von elf Personen als „konsequente Asylpolitik“ abfeiert. „ÖVP-Innenminister Karner versucht, den Österreichern elf Abschiebungen als riesigen Erfolg zu verkaufen, während rund 50.000 Afghanen und über 100.000 Syrer nach wie vor im Land und zu einem großen Teil in der von den Steuerzahlern finanzierten sozialen Hängematte sind. Das ist keine konsequente Asylpolitik, das ist eine Beleidigung für den Hausverstand jedes Bürgers und eine reine PR-Show, um von seinem Totalversagen abzulenken“, so Schnedlitz.

Die ganze Absurdität dieser ÖVP-Inszenierung zeige sich beim Blick auf die aktuellen Asylzahlen. „Während Karner eine Handvoll Leute ausfliegen lässt, von denen nur sieben Afghanen sind, konnten allein heuer wieder mehr als 3.500 Afghanen und 2.500 Syrer einen Asylantrag in Österreich stellen. Besonders entlarvend ist das bei den Syrern: Noch im Dezember 2024 hat Karner vollmundig einen ‚Asylstopp‘ versprochen. Die Realität ist eine ungebremste Einwanderung in unser Sozialsystem. Karners Wort ist nichts wert, von ihm kommt nur heiße Luft“, kritisierte Schnedlitz.

Die ÖVP habe die Kontrolle über die illegale Masseneinwanderung komplett verloren und wolle sie offenbar auch gar nicht wiedererlangen, sondern versuche nun, mit symbolischen Akten Handlungsfähigkeit vorzutäuschen. „Karner hat auf ganzer Linie versagt. Er täuscht die Bevölkerung mit inszenierten Medienaktionen, während im Hintergrund die Tore für die nächste Welle der illegalen Migration weit offenstehen. Was wir brauchen, ist keine ÖVP-PR-Politik, sondern eine echte ‚Festung Österreich‘ mit einem konsequenten Asylstopp und lückenlosem Grenzschutz“, forderte der freiheitliche Heimatschutzsprecher.

Abschließend stellte Schnedlitz klar: „Die Österreicher haben die Nase voll von dieser Showpolitik und den leeren Versprechungen der Systemparteien. Es braucht endlich eine Politik, die die Sicherheit der eigenen Bevölkerung ernst nimmt. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem Spuk ein Ende bereiten, unsere Grenzen wirklich schützen und die Sicherheit der Österreicher wieder an die erste Stelle rücken!“