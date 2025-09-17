- 17.09.2025, 13:30:33
Termine am 18. September in der Rathauskorrespondenz
9.30 Uhr, Medientermin zur Kulturcard Alsergrund mit u.a. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund (9., Theater Center Forum, Porzellangasse 50)
11.00 Uhr, Pressekonferenz zum Thema „Teuerung stoppen – Senioren entlasten!” mit FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss und Gemeinderat Paul Stadler (1. Rathaus, FPÖ-Wien Landtagsklub, Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Bezirksvorstehung, Rosinagasse 4, Festsaal)
