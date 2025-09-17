Mietervereinigung zur Preisbremse für ungeregelte Mieten: „Wichtiger Schritt“

Wien (OTS) -

Die Mietervereinigung Österreichs (MVÖ) zeigt sich erfreut über die heute im Ministerrat beschlossene Mietpreisbremse für bislang ungeregelte Mietverhältnisse. „Mit dieser Entscheidung wurde ein wichtiger Schritt gemacht“, erklärt MVÖ-Präsident Georg Niedermühlbichler.

In Zeiten hoher Inflation wird durch das neue „Mieten-Wertsicherungsgesetz“ die Erhöhung der bisher unregulierten Mietpreise auf 3 % plus die Hälfte der darüber liegenden Inflationsrate pro Jahr begrenzt. Diese Regelung tritt am 1. Jänner 2026 in Kraft. Darüber hinaus dürfen Mieten künftig nur einmal jährlich erhöht werden. „In den vergangenen Jahren, in denen die Mieten stark gestiegen sind, hat die Mietervereinigung immer wieder auf eine echte Mietpreisbremse gedrängt. Das vorgestellte Paket wird nun erstmals auch hunderttausenden Haushalten im ungeregelten Bereich mehr Sicherheit bieten“, so Niedermühlbichler.

Für die bereits regulierten Mieten – dazu gehören Wohnungen mit Kategoriemietzins, Richtwertmieten und der geförderter Wohnbau – ist eine Preissteigerung im Jahr 2026 auf maximal 1 % und im Jahr 2027 auf maximal 2 % begrenzt. Ab 2028 gelten auch für diese Wohnungen die neuen Bestimmungen des „Mieten- und Wertsicherungsgesetzes“.

Zusätzlich wird die Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre verlängert: „Die Verlängerung der Befristung auf fünf Jahre ist eine deutliche Verbesserung für Mieterinnen und Mieter. Wohnen ist jedoch ein Grundrecht und wir setzen uns weiterhin für den unbefristeten Mietvertrag ein“, kommentiert Niedermühlbichler.