FPÖ – Krauss: OECD bestätigt Überalterung in Wiens Schulen als Folge von Ludwigs Integrationspolitik

Familienzusammenführungen verschärfen die Lage, Leidtragende sind österreichische Kinder

Wien (OTS) - 

„Die aktuelle OECD-Studie zeigt klar, dass Wiens Klassen zunehmend überaltert sind. Das ist das direkte Ergebnis von Ludwigs verfehlter Schulpolitik“, so FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss. „Jahrelang wurden massive Sprachdefizite bei zugewanderten Kindern ignoriert. Wer kein Deutsch kann, bremst die gesamte Klasse aus. Ältere Schüler ohne Schulmoral stören den Unterricht oder werden oft gewalttätig. Besonders die Familienzusammenführungen syrischer Kinder, die oft nicht einmal in ihrer Muttersprache alphabetisiert sind, verschärfen die Situation dramatisch.“

Krauss fordert daher ein klares Bekenntnis zu Deutsch als Unterrichtssprache und endlich Maßnahmen, damit Kinder ohne ausreichende Sprachkenntnisse nicht länger in den Regelunterricht gedrängt werden.

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

