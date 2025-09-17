  • 17.09.2025, 13:17:03
Bundesweite Großdemo gegen den Völkermord in Gaza: Sanktionen gegen Israel – jetzt!

Großmobilisierung aus allen Landeshauptstädten Österreichs

Wien (OTS) - 

Eine breite Koalition ruft am Samstag, den 20. September, zur Großdemonstration für Palästina in Wien auf. Unter dem Motto „Sanktionen gegen Israel – Stoppt den Genozid!“ wird ein sofortiges Handeln der österreichischen Regierung verlangt. „Staaten, die keine Sanktionen setzen, machen sich durch wirtschaftliche und militärische Kooperation am Genozid mitschuldig“, so die Veranstalter.

Österreich hält an seinen Kooperation mit Israel und an der politischen Unterstützung für Israel fest: Waffengeschäfte, wie der Drohnenkauf des österreichischen Militärs beim israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems, werden fortgesetzt.

Es reden unter anderem Marlene Engelhorn, Shoura Hashemi-Zehetner (Amnesty International), Dominikaner-Pater Günter Reitzi, Salah Abdel Shafi (Palästinensischer Botschafter), Rihab Toumi (SJ), Dalia Sarig (Jüdisch Antizionistische Initiative) sowie Daniel Jungmayer (BDS). Sie setzen damit ein Zeichen gegen die Pro-Apartheid-Politik der Regierung.

Großdemo für Palästina

Datum: 20.09.2025, 15:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Christian Broda Platz

1070 Wien

URL: https://www.grossdemowien.at/2025.09.20/

Rückfragen & Kontakt

Bündnis für Gaza
Dr. Abdel Aziz Taha
Telefon: 06649626354
E-Mail: pal.gemeinde@gmail.com
Website: https://grossdemowien.at/

