BUWOG: Daniel Riedl verlässt den Vorstand der Vonovia SE

Wien (OTS) -

Entscheidung im besten gegenseitigen Einvernehmen

Vertrag endet am 31. Mai 2026

Aufsichtsrat wird sich rechtzeitig um geeignete Nachfolge kümmern

Neubau auch künftig wichtiger Teil der Wachstumsstrategie

BUWOG Österreich weiterhin unter der Leitung von Kevin Töpfer und Andreas Holler

Daniel Riedl verlässt zum 31. Mai 2026 im besten gegenseitigen Einvernehmen den Vorstand der Vonovia SE, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Daniel Riedl wird seinen Vertrag als Chief Development Officer bis 31. Mai 2026 erfüllen, strebt darüber hinaus jedoch keine Verlängerung an. Er wird damit auch seine Tätigkeit für die BUWOG, die er 21 Jahre in verschiedenen Rollen begleiten und führen durfte, zurücklegen.

Clara C. Streit sagt zum Ausscheiden von Daniel Riedl: „Im Namen aller Aufsichtsratsmitglieder danke ich Daniel Riedl sehr herzlich für seine Arbeit in den vergangenen acht Jahren. Als Chief Development Officer hat er maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens. Er hat das Development sicher durch die Integration und die Baukrise geführt. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg für seine persönliche und berufliche Zukunft. Das Development ist seit 2018 ein zentraler Baustein für das Wachstum von Vonovia, und der Aufsichtsrat wird sich nun rechtzeitig um eine geeignete Nachfolge von Daniel Riedl bemühen.“

Daniel Riedl sagt: „Als ich vor fast acht Jahren mit der Übernahme der BUWOG in den Vorstand der Vonovia berufen wurde, habe ich nicht damit gerechnet, so lang hier meinen Beitrag leisten zu können. Nun ist es an der Zeit für eine neue berufliche Phase, in der ich meine gesammelten Erfahrungen als DAX- und ATX5-Vorstand in der Beratung und in der Übernahme diverser Mandate einbringen werde.“

„Nach acht intensiven Jahren bei Vonovia verlasse ich das Unternehmen mit einem Gefühl der Wehmut und der Vorfreude. Gemeinsam haben wir immens viel erreicht und können sehr stolz auf unsere Erfolge sein. Ich danke dem Vorstand sowie allen Kolleginnen und Kollegen herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit – ganz speziell natürlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BUWOG in Deutschland und Österreich. Zugleich freue ich mich auf die spannenden neuen Aufgaben, die nun vor mir liegen“, so Daniel Riedl weiter. Die BUWOG Group GmbH mit Standorten in Wien, Villach, Graz und Salzburg wird wie gewohnt von Kevin Töpfer und Andreas Holler als Geschäftsführer weitergeführt.

Im Auftrag des Vorstands der Vonovia SE wird Daniel Riedl über die Laufzeit seines Vorstandsvertrags hinaus Aufsichtsratsmandate bei Unternehmen wie Gropyus und Quarterback wahrnehmen. Damit bleibt er Vonovia weiterhin verbunden.

Rolf Buch: „Mit großem Bedauern habe ich die Entscheidung von Daniel Riedl aufgenommen. Im Namen des gesamten Vorstands und auch persönlich danke ich ihm schon jetzt herzlich für die stets professionelle und engagierte Zusammenarbeit. Seit seinem Eintritt in den Vorstand hat unser Unternehmen bedeutende Fortschritte gemacht, insgesamt mehr als 18.000 neue Wohnungen gebaut und ist sogar in den seriellen Neubau eingestiegen. Der Neubau ist auch künftig ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie. Für seine künftigen beruflichen Herausforderungen wünsche ich Daniel Riedl viel Erfolg und alles Gute.“

Daniel Riedl ist studierter Handelswissenschaftler und Fellow der Royal Institution of Chartered Surveyors. Bereits in den Jahren 2004 bis 2011 stand Daniel Riedl an der Spitze der BUWOG, von 2008 bis 2014 war er Mitglied des Vorstands der IMMOFINANZ AG. Von Anfang 2012 bis Oktober 2013 war er als Vorsitzender des BUWOG-Aufsichtsrats tätig. Im November 2013 wurde Daniel Riedl zum CEO der BUWOG Group ernannt. Er führte die BUWOG über die Abspaltung von der IMMOFINANZ AG erfolgreich an die Börse und war bis zum Delisting Ende 2018 deren Vorstandsvorsitzender. Mit Auslaufen seines Mandats im Mai 2026 wird er acht Jahre im Vorstand der Vonovia SE tätig gewesen sein.

Über die BUWOG

Die BUWOG ist der führende Komplettanbieter am österreichischen Wohnimmobilienmarkt und blickt auf über 70 Jahre Erfahrung zurück. Das historisch gewachsene Geschäftsmodell der BUWOG Group GmbH beinhaltet heute die Geschäftsbereiche Asset- und Property Management (nachhaltige Vermietungs- und Bestandsbewirtschaftung) für eigene Bestände und jene von Dritten, Property Sales (An- und Verkauf von Einzelwohnungen, Objekten und Portfolios) sowie Property Development (Planung und Errichtung von Neubauten sowie Ankauf von Grundstücken) und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnungssektors ab. Das Immobilienbestandsportfolio umfasst rund 20.500 Einheiten, in Summe verwaltet die BUWOG in Österreich knapp 55.000 Einheiten und die Development-Pipeline hierzulande umfasst etwa 5.000 Einheiten. Die BUWOG ist eine Tochter der Vonovia SE, Europas führendem Wohnungsunternehmen mit Sitz in Bochum (Deutschland).

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes Wohnungsunternehmen. Mit 533.000 Wohnungseinheiten in Deutschland, Schweden und Österreich liegt der Fokus auf der Entwicklung und Vermietung moderner und energieeffizienter Wohnräume. Vonovia setzt auf Nachhaltigkeit als Kern ihrer Wachstumspolitik und bietet Mieterinnen und Mietern ein Zuhause mit hoher Wohnqualität und ausgezeichnetem Service. Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie 2028 wird Vonovia die Segmente Value-add, Development und Recurring Sales stärken, innovative Technologien mit dem Fokus auf serieller Modernisierung, modularen Neubau und moderner Wärmeinfrastruktur vorantreiben und ihr skalierbares Modell auch dem Markt anbieten.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX aufgenommen. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Best-in-Class Europe Index, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 12.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.