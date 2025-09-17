FPÖ – Oberlechner zu Wohnpaket: „Bablers SPÖ-Propaganda ist keine Wohnpolitik!“

Wien (OTS) -

„Dieses Wohnpaket reiht sich leider nahtlos in die wohnpolitische SPÖ-Propaganda der jüngeren Vergangenheit ein. Ein ‚Mietpreisbremserl‘ folgt dem nächsten. Der soziale Wohnbau wird ausgehungert und im Fall der Wohnungsgemeinnützigkeit weiter an Anleger ausverkauft“, kritisierte FPÖ-Bautensprecher NAbg. Michael Oberlechner, MA das Wohnpaket der schwarz-rot-pinken Regierung.

„Solange SPÖ-Wohnminister Babler dem schleichenden Ausverkauf des gemeinnützigen Wohnbaus an reiche Investoren zusieht, ist er nicht glaubwürdig. Es kann nicht sein, dass Sozialwohnungen zum Sozialtarif erworben, und die Wohnungen dann frei an die Menschen vermietet werden. Und noch dazu werden derartige Geschäfte steuerlich privilegiert“, erneuerte Oberlechner die freiheitliche Kritik an unsozialen Regelungen im sozialen Wohnbau. „Ich frage mich, warum dieser wohnpolitische Irrsinn bestehen bleibt und die erforderliche Reparatur aus dem Wohnpaket ausgeklammert wurde. Und es pfeifen bereits die Spatzen von den Dächern, dass weitere neoliberale Deregulierungen im Bereich der Wohnungsgemeinnützigkeit geplant sind“, kritisierte Oberlechner.

„Diese Mietpreisbremse wird weder im Bereich von Wiener Wohnen für Leistbarkeit sorgen noch die Entwicklung der freien Mieten wirklich drosseln. Es handelt sich in Wirklichkeit um den kleinsten gemeinsamen Nenner – während man den sozialen beziehungsweise gemeinnützigen Wohnbau verkommen lässt“, so Oberlechner.