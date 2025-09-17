WB-Egger: Unser Sozialsystem ist kein Selbstbedienungsladen

Wien (OTS) -

„Fairness, Solidarität und Leistungswille – das sind die drei Säulen eines zukunftsfitten Sozialsystems. Doch unser soziales Netz wird in Österreich immer wieder ausgenutzt und das geht auf Kosten aller Österreicherinnen und Österreicher. Die Zahlen sind eindeutig: Seit 2018 entstanden durch Sozialbetrug Schäden von rund 135 Millionen Euro. Das ist ein Weckruf. Es braucht jetzt ein Fairnesspaket, das Missbrauch im Sozialsystem konsequent unterbindet“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger.

„Wenn wir unser Gesundheits- und Sozialsystem zukunftsfit machen wollen, müssen wir jetzt handeln. Fairness wiederherzustellen heißt: Wer krank ist, muss in Ruhe genesen können. Aber wer täuscht, trickst und kassiert, gefährdet das Fundament unseres Solidarsystems. Deshalb braucht es klare Regeln, bessere Kontrollen und spürbare Strafen gegen Sozialmissbrauch. Wir schulden es all jenen, die Tag für Tag arbeiten, Steuern zahlen und Verantwortung übernehmen, dass ihr Beitrag nicht durch Betrug entwertet wird. Nur so bleibt unser soziales Netz stark, gerecht und zukunftssicher“, so Egger abschließend.