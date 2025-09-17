SPÖ-Seltenheim: „Mietpaket von Andreas Babler ist Meilenstein für leistbares Wohnen“ – SPÖ greift ein und bekämpft Teuerung!

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung hat im heutigen Ministerrat das von SPÖ-Vizekanzler und Wohnminister Andreas Babler vorgelegte Mietpaket für leistbares Wohnen beschlossen. Erfreut über den historischen Schritt zeigt sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim: „Mit dem Mietpaket hat die SPÖ in der Regierung den nächsten Meilenstein für leistbares und sicheres Wohnen gesetzt. Nach dem Mietpreis-Stopp im geregelten Bereich, der seit April in Kraft ist und 2,7 Millionen Mieter*innen entlastet, greift Wohnminister Andreas Babler auch in den freien Mietmarkt ein und macht Wohnen für weitere hunderttausende Menschen leistbarer“, sagt Seltenheim, der betont, dass der Kampf gegen die Teuerung für die SPÖ höchste Priorität hat. „Die Wohnkosten sind in den letzten Jahren explodiert. Während die Gewinne der Immo-Lobby und Spekulanten gestiegen sind, geraten immer mehr Mieter*innen unter Druck. Damit ist jetzt Schluss. Vizekanzler Andreas Babler und das SPÖ-Regierungsteam packen an und greifen ein. Ein leistbares und sicheres Zuhause ist unser Auftrag – wir machen Wohnen wieder leistbar!“, so Seltenheim heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Das Mietpaket von Andreas Babler ist ein historischer Schritt: Erstmals gibt es Preiseingriffe am ungeregelten Mietmarkt. Durch eine Mietpreisbremse verhindern wir, dass sich bei Neubauwohnungen die Teuerung eins zu eins auf die Wohnkosten durchschlägt“, so Seltenheim. „Die Verlängerung der Mindestbefristung von Mietverträgen von drei auf fünf Jahre macht Wohnen leistbarer und sorgt für mehr Planungssicherheit für Mieter*innen“, sagt Seltenheim, der hervorhebt, dass auch die geregelten Mieten gedeckelt werden – 2026 dürfen alle Wohnungen im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes um maximal ein Prozent steigen, 2027 um maximal zwei Prozent.

„Die SPÖ steht auf der Seite der Mieter*innen. Wir sorgen dafür, dass sich die Fehler der letzten Regierung nicht wiederholen und bekämpfen mit aller Kraft die hohen Wohnkosten. Seit die SPÖ in der Regierung ist, wird in die Preise eingegriffen. Mit dem Mietpreis-Stopp und dem Mietpaket von Wohnminister Andreas Babler machen wir Wohnen leistbarer und sicherer“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ im Rahmen ihrer österreichweiten Kampagne „Dein Zuhause, unser Auftrag“ klarmacht, dass Wohnen ein Grundrecht ist und kein Spekulationsobjekt.

