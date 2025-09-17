  • 17.09.2025, 12:27:33
Grüne/Disoski: Entsetzen über Femizid in Wien-Leopoldstadt – Gewalt an Frauen weiterhin entschieden bekämpfen

Wien (OTS) - 

„Die Nachricht vom Mord an einer Frau in Wien-Leopoldstadt macht mich tief betroffen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und Freund:innen der Getöteten. Den Verletzten wünsche ich von Herzen, dass sie wieder gesund werden“, sagt Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen.

Disoski weiter: „Der gestrige Frauenmord zeigt einmal mehr, dass Gewalt an Frauen in Österreich schmerzhafte Realität ist. Wir dürfen deshalb nicht müde werden, diesem Problem weiterhin entschieden entgegenzutreten. Frauen haben das Recht auf ein Leben in Sicherheit. Dafür braucht es konsequenten Schutz vor Gewalttätern, niederschwellige Unterstützung für Betroffene und ausreichend finanzielle Mittel zum österreichweiten Ausbau bestehender Gewaltschutzstrukturen.“

„Gerade wenn die Hintergründe der Tat noch unklar sind und zum Motiv noch nichts gesagt werden kann, trägt die mediale Berichterstattung eine besondere Verantwortung. Vor allem im Boulevard ist bereits überall von ‚Beziehungstat‘ oder ‚Familiendrama‘ die Rede. Doch ein Mord an einer Frau ist kein ‚Familiendrama‘ – es ist ein Femizid. Mit solcher Sprache wird Gewalt an Frauen bewusst verharmlost. Auch Medien tragen hier gesellschaftliche Verantwortung“, hält Disoski fest.

