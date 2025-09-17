ORF-KIDS: „Die Superklasse“ macht am 20. September Station im Burgenland

Wien (OTS) -

Die Suche nach der „Superklasse“ auf ORF KIDS geht weiter! Fanny Stapf und Stefan Gruber machen am Samstag, dem 20. September 2025, auf kids.ORF.at ab 8.35 Uhr im Live-Stream und on demand – und am Tag darauf um 9.20 Uhr auch in ORF 1 – im Burgenland Station. Diesmal spielen die vierten Klassen der VS Kleinhöflein und VS Eisenstadt mit Geschicklichkeit, Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde.

Außerdem steht serienweise Neues mit dem Start von „Coco, der neugierige Affe“ (ab 18. September), neuen Folgen von „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ und ab 23. September mit der neuen Staffel von „Turbo FAST“ – auch in englischem Originalton verfügbar – auf dem Programm.

Und natürlich gibt es bei ORF KIDS unter kids.ORF.at und auf der KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“, „Yoga Kids“, „Tolle Tiere“ und „Ganz Ohr“ bis zu „Servus Kasperl“ oder „Hallo, was machst du?“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS.

„Die Superklasse“ im Burgenland am 20. September ab 8.35 Uhr mit den vierten Klassen der VS Kleinhöflein und VS Eisenstadt

„Die Superklasse“ macht diesmal Station im Burgenland. Diesmal treten die 4. Klasse der Volksschule Kleinhöflein (Team Blau) gegen die 4. Klasse der Volksschule Eisenstadt (Team Gelb) an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein.

Die Schüler:innen aus dem Burgenland müssen sich in den Spielen „Zielwurf-Challenge“, „Team-Parkour“, „Kluge Köpfe“ und „Maßarbeit“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es, bis zum Schluss alles geben, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen.

ORF-KIDS-Highlights ab 18. September mit „Mini Spezial“, Serienstart für „Coco, der neugierige Affe“, „Turbo FAST“ und vielem mehr

Neue Serienhighlights gib es ab 18. September mit dem Start der der Animationsserie „Coco, der neugierige Affe“ ab 6.35 Uhr. Zwei neue „Mini Spezial“-Ausgaben liefern Ideen für die Jausenbox am 20. September (ab 8.55 Uhr) mit „Gurken-Toast-Maki“, am 21. September (ab 8.55 Uhr) stehen „Toaster-Taschen“ auf dem Speiseplan. Kulinarisches gibt es auch bei einer neuen Folge „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ am 21. September ab 7.50 Uhr, wo es diesmal um „Sodabrot und Cake-Pops“ geht. Und ab 23. September startet „Turbo FAST“ (ab 7.25 Uhr) in die zweite Staffel – in der „Abenteuer in Englisch“-Lane auch im Originalton.