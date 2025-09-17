Wiener Tag der Pflege 2025 – Pflege erleben!

Wien (OTS) -

Bereits zum sechsten Mal findet am Freitag, dem 19. September 2025, von 11:00 bis 18:00 Uhr der Wiener Tag der Pflege statt. Unter dem Motto „Pflege erleben!“ können sich Besucher:innen am Christian-Broda-Platz, in der Nähe des Westbahnhofs, über die vielfältigen Angebote in der Pflege und Betreuung informieren lassen.

„Pflege und Betreuung ist eine essenzielle Säule für Lebensqualität in unserer Stadt. Die Wiener Pflegelandschaft, die der FSW und seine 53 Partnerorganisationen in diesem Bereich schaffen, ist einzigartig. Mit dem Wiener Tag der Pflege machen wir diese Angebote für die Wienerinnen und Wiener sichtbar und erlebbar“ , so Sozialstadtrat Peter Hacker.

Information und Programm von 11:00 bis 18:00 Uhr

Expert:innen aus dem FSW-Kund:innenservice und von zahlreichen Partnerorganisationen beraten direkt vor Ort – etwa zu Hauskrankenpflege, Tageszentren für Senior:innen oder Pflegewohnhäusern. Zusätzlich dazu gibt es für die Besucher:innen ein buntes Rahmenprogramm: Info-Talks, Musik mit DJ, Tanz, Kinderschminken, Mitmachstationen, ein Glücksrad sowie kostenlose Erfrischungen – solange der Vorrat reicht.

FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler betont: „Pflege betrifft uns alle – egal ob jetzt oder in der Zukunft. Darum schafft der Fonds Soziales Wien mit dem Wiener Tag der Pflege einen offenen Rahmen für alle Interessierten. Niederschwellig wollen wir mit unseren Partnerorganisationen Barrieren rund um das Thema abbauen, informieren und beraten. Wir zeigen an diesem Tag, wie vielfältig das Unterstützungsangebot und die Karrierechancen in der Pflege in Wien sind. Nutzen Sie den Tag und schauen Sie bei uns vorbei.“

Auch Vertreter:innen der Ausbildungsoffensive „Pflege Zukunft Wien“ sind vor Ort und beraten Interessierte zu Perspektiven rund um das Berufsfeld Pflege und Betreuung.

Wiener Pflege-Couch – letzter Halt!

Am Wiener Tag der Pflege macht die Wiener Pflege-Couch zum letzten Mal Halt in diesem Jahr – mit dem Schwerpunktthema Demenz. In Wohnzimmer-Atmosphäre können Interessierte mit Expert:innen ins Gespräch kommen, Fragen stellen und sich rund um Demenz und zu passenden Unterstützungsangeboten in Wien informieren.

Wiener Tag der Pflege 2025

19.09. von 11:00-18:00 Uhr

Christian-Broda-Platz, 1060 Wien

Weitere Informationen zum Wiener Tag der Pflege 2025

Über Pflege und Betreuung im Fonds Soziales Wien

In Wien erhalten alle Menschen durch den Fonds Soziales Wien unabhängig vom Einkommen die bestmögliche Pflege und Betreuung. Je nach Bedarf versorgt der FSW mit seinen Partnerorganisationen Wiener:innen mit Pflege und Betreuung zu Hause, Tagesbetreuung oder Wohn- und Pflegeleistungen für Menschen, die nicht mehr alleine zu Hause leben können. Im Bereich der Pflege und Betreuung arbeitet der FSW mit 53 Partnerorganisationen zusammen und schafft Angebote für rund 58.500 Kund:innen. In Wien gibt es 93 durch den FSW anerkannte Wohn- und Pflegeeinrichtungen.