- 17.09.2025, 11:56:34
- /
- OTS0090
Das Team der SPÖ-Minister*innen und Staatssekretär*innen
Der SPÖ-Pressedienst gibt eine aktualisierte Liste der Kabinettschef*innen, Büroleiter*innen und Pressesprecher*innen der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen bekannt. Neue Kommunikationschefin der SPÖ ist Susanne Moser-Guntschnig. ****
Kabinettschefin und Pressesprecher*innen von Vizekanzler Andreas Babler
Kabinettchefin: Sandra Breiteneder
Leitung Kommunikation:
Raphaela Pammer, +4366478082851
E-Mail: raphaela.pammer@bmwkms.gv.at
Pressesprecher*innen:
Simon Doujak, +4366488461875
E-Mail: simon.doujak@bmwkms.gv.at
Debora Mula, +4366478082849
E-Mail: debora.mula@bmwkms.gv.at
Büroleiter und Pressesprecher von Staatssekretärin Michaela Schmidt
Büroleiter: Florian Steininger
Pressesprecher:
Dominik Gries, +4366478082858
E-Mail: dominik.gries@bmwkms.gv.at
Mathias Klein, +4366478028687
E-Mail: mathias.klein@bmwkms.gv.at
Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Korinna Schumann
Kabinettchefin: Katharina Mader
Pressesprecher*innen:
Doris Vettermann, +4366488777543
E-Mail: doris.vettermann@sozialministerium.gv.at
Martin Mandl, +4366488777542
E-Mail: martin.mandl@sozialministerium.gv.at
Raffaela Kratzer, +4366488777541
E-Mail: raffaela.kratzer@sozialministerium.gv.at
Büroleiter und Pressesprecher*innen von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig
Büroleiter: Stefan Hofstetter
Pressesprecher*innen:
Jakob Kramar-Schmid, +4366488777549
E-Mail: jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at
Karin Zeiler, +4366488777550
E-Mail: karin.zeiler@sozialministerium.gv.at
Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Markus Marterbauer
Kabinettchef: Georg Ortner
Pressesprecher*innen:
Sigrid Rosenberger, +436648581205
E-Mail: sigrid.rosenberger@bmf.gv.at
Markus Stradner, +436649658441
E-Mail: markus.stradner@bmf.gv.at
Miriam Koch, +436648449488
E-Mail: miriam.koch@bmf.gv.at
Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Peter Hanke
Kabinettchef: Peter Walder-Wintersteiner
Pressesprecher*innen:
Jan Hofmann, +4366488742552
E-Mail: jan.hofmann@bmimi.gv.at
Kleo Kraft, +436648194252
E-Mail: kleo.kraft@bmimi.gv.at
Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Anna Sporrer
Kabinettchef: Alexander Klingenbrunner
Pressesprecher*innen:
Magdalena Stern, +43676898912320
E-Mail: magdalena.stern@bmj.gv.at
Jakob Flossmann, +43676898912359
E-Mail: jakob.flossmann@bmj.gv.at
Kabinettschefin und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner
Kabinettchefin: Alexandra Schrefler-König
Pressesprecher*innen:
Theresa Schobesberger, +4366488455349
E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at
Florian Atzmüller, +4366478092423
E-Mail: florian.atzmueller@bmfwf.gv.at
Büroleiter und Pressesprecherin von Staatssekretär Jörg Leichtfried
Büroleiter: Christian Strnad
Pressesprecherin:
Sarah Bimingstorfer, +4366488736714
E-Mail: sarah.bimingstorfer@bmi.gv.at
Leiterin Kommunikation SPÖ
Susanne Moser-Guntschnig, +436641609126
E-Mail: susanne.moser-guntschnig@spoe.at
SPÖ-Parlamentsklub-Presse und Pressesprecher von SPÖ-Klubobmann Philip Kucher
Leitung der Presseabteilung im SPÖ-Parlamentsklub
Alexandra Hopf, +436641000099
E-Mail: alexandra.hopf@spoe.at
Pressesprecher:
Luca Kaiser, +4366488461536
E-Mail: luca.kaiser@spoe.at
(Schluss) ls/bj
Rückfragen & Kontakt
SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: pressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK