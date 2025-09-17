  • 17.09.2025, 11:56:34
Das Team der SPÖ-Minister*innen und Staatssekretär*innen

Wien (OTS) - 

Der SPÖ-Pressedienst gibt eine aktualisierte Liste der Kabinettschef*innen, Büroleiter*innen und Pressesprecher*innen der SPÖ-Minister*innen und SPÖ-Staatssekretär*innen bekannt. Neue Kommunikationschefin der SPÖ ist Susanne Moser-Guntschnig. ****

Kabinettschefin und Pressesprecher*innen von Vizekanzler Andreas Babler

Kabinettchefin: Sandra Breiteneder

Leitung Kommunikation:

Raphaela Pammer, +4366478082851

E-Mail: raphaela.pammer@bmwkms.gv.at

Pressesprecher*innen:

Simon Doujak, +4366488461875

E-Mail: simon.doujak@bmwkms.gv.at

Debora Mula, +4366478082849

E-Mail: debora.mula@bmwkms.gv.at

Büroleiter und Pressesprecher von Staatssekretärin Michaela Schmidt

Büroleiter: Florian Steininger

Pressesprecher:

Dominik Gries, +4366478082858

E-Mail: dominik.gries@bmwkms.gv.at

Mathias Klein, +4366478028687

E-Mail: mathias.klein@bmwkms.gv.at

Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Korinna Schumann

Kabinettchefin: Katharina Mader

Pressesprecher*innen:

Doris Vettermann, +4366488777543

E-Mail: doris.vettermann@sozialministerium.gv.at

Martin Mandl, +4366488777542

E-Mail: martin.mandl@sozialministerium.gv.at

Raffaela Kratzer, +4366488777541

E-Mail: raffaela.kratzer@sozialministerium.gv.at

Büroleiter und Pressesprecher*innen von Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig

Büroleiter: Stefan Hofstetter

Pressesprecher*innen:

Jakob Kramar-Schmid, +4366488777549

E-Mail: jakob.kramar-schmid@sozialministerium.gv.at

Karin Zeiler, +4366488777550

E-Mail: karin.zeiler@sozialministerium.gv.at

Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Markus Marterbauer

Kabinettchef: Georg Ortner

Pressesprecher*innen:

Sigrid Rosenberger, +436648581205

E-Mail: sigrid.rosenberger@bmf.gv.at

Markus Stradner, +436649658441

E-Mail: markus.stradner@bmf.gv.at

Miriam Koch, +436648449488

E-Mail: miriam.koch@bmf.gv.at

Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesminister Peter Hanke

Kabinettchef: Peter Walder-Wintersteiner

Pressesprecher*innen:

Jan Hofmann, +4366488742552

E-Mail: jan.hofmann@bmimi.gv.at

Kleo Kraft, +436648194252

E-Mail: kleo.kraft@bmimi.gv.at

Kabinettschef und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Anna Sporrer

Kabinettchef: Alexander Klingenbrunner

Pressesprecher*innen:

Magdalena Stern, +43676898912320

E-Mail: magdalena.stern@bmj.gv.at

Jakob Flossmann, +43676898912359

E-Mail: jakob.flossmann@bmj.gv.at

Kabinettschefin und Pressesprecher*innen von Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner

Kabinettchefin: Alexandra Schrefler-König

Pressesprecher*innen:

Theresa Schobesberger, +4366488455349

E-Mail: theresa.schobesberger@bmfwf.gv.at

Florian Atzmüller, +4366478092423

E-Mail: florian.atzmueller@bmfwf.gv.at

Büroleiter und Pressesprecherin von Staatssekretär Jörg Leichtfried

Büroleiter: Christian Strnad

Pressesprecherin:

Sarah Bimingstorfer, +4366488736714

E-Mail: sarah.bimingstorfer@bmi.gv.at

Leiterin Kommunikation SPÖ

Susanne Moser-Guntschnig, +436641609126

E-Mail: susanne.moser-guntschnig@spoe.at

SPÖ-Parlamentsklub-Presse und Pressesprecher von SPÖ-Klubobmann Philip Kucher

Leitung der Presseabteilung im SPÖ-Parlamentsklub

Alexandra Hopf, +436641000099

E-Mail: alexandra.hopf@spoe.at

Pressesprecher:

Luca Kaiser, +4366488461536

E-Mail: luca.kaiser@spoe.at

