Barbara Stöckl im Gespräch mit Elke Winkens, Stefanie Stahl, Roland Düringer und Luca Kielhauser

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Schauspielerin Elke Winkens, Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl, Kabarettist Roland Düringer sowie Sportjournalist und Fußballkommentator Luca Kielhauser zu Gast bei Barbara Stöckl:

Schauspielerin Elke Winkens ist derzeit wieder auf der Kinoleinwand zu sehen. Im Drama „How to be Normal and the Oddness of the Other World“ spielt sie die Mutter einer jungen Frau, die nach einem Aufenthalt in der Psychiatrie nach Hause zurückkehrt. Im Gespräch mit Barbara Stöckl spricht die Wahl-Österreicherin über große Fragen: Was bedeutet eigentlich normal? Wer entscheidet das und wie hat sich durch den Film ihr eigener Blick auf dieses Thema verändert? Außerdem verrät sie, warum ihre Hündin den Namen Heidi Klum trägt.

Auch Bestsellerautorin Stefanie Stahl teilt die Liebe zu Hunden und hätte sich früher durchaus eine Karriere als Schauspielerin vorstellen können. Heute zählt sie zu den bekanntesten Psychologinnen im deutschsprachigen Raum. Ihr Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ ist seit mehr als zehn Jahren in den Spiegel-Bestsellercharts. Im Nighttalk „Stöckl“ erklärt die gebürtige Hamburgerin, wie prägend die Erfahrungen unserer Kindheit für unser Verhalten und unser seelisches Wohlbefinden sind und warum es sich lohnt, diesen Mustern auf den Grund zu gehen.

Kabarettist Roland Düringer blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück: Nach den schweren Überschwemmungen 2024 musste er nicht nur umziehen, sondern sich gleichzeitig auch einer Hüftoperation unterziehen – mit Komplikationen. Doch nun steht der 61-Jährige wieder auf der Bühne. In seinem neuen Kabarettprogramm „Regenerationsabend 3.0“ erzählt der Wiener gewohnt spontan und pointiert aus seinem Leben. Ob dabei tatsächlich – ganz ohne festes Skript – jeder Abend anders verläuft, erzählt er im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Luca Kielhauser hat geschafft, wovon viele träumen: Mit 22 Jahren arbeitet er als Fußballkommentator und Sportjournalist. Der Steirer kam mit der Glasknochenkrankheit zur Welt und sitzt im Rollstuhl. Doch körperliche Einschränkungen hielten ihn nicht davon ab, seinen Weg mit Ehrgeiz und Leidenschaft zu verfolgen. Heute engagiert er sich zusätzlich als Inklusionsbotschafter und möchte mit seiner selbst gegründeten Online-Plattform „Access Hub“ für mehr Barrierefreiheit sorgen und echte Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung fördern.