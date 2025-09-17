AVISO – Donnerstag, 18.9., 10 Uhr: PK Maßnahmen gegen den Missbrauch von Besitzstörungsklagen mit Justizministerin Sporrer, ÖAMTC und AK

Wien (OTS) -

Es sind keine Einzelfälle, sondern hat System: Autofahrerinnen und Autofahrer werden eingeschüchtert und bedroht, nur um Profit zu machen. Medien, Konsumentenschützer und Automobilclubs haben zuletzt verstärkt darauf hingewiesen, dass es ein echtes Problem mit dem Missbrauch von Besitzstörungsklagen gibt.

Justizministerin Anna Sporrer, Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC Rechtsdienste und Ludwig Dvořák, AK-Bereichsleiter für arbeitsrechtliche Beratung und Rechtsschutz informieren über die geplanten Maßnahmen gegen das Geschäftsmodell der „Parkplatz-Abzocke“ und geben dabei auch Einblicke in die Praxis.

Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, 10:00 Uhr

Ort: ÖAMTC Mobilitätszentrum, Baumgasse 129, 1030 Wien

Medienvertreter:innen sind herzlich zur Pressekonferenz eingeladen.

