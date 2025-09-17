„Talente im Funkhaus“: Flötistin Sofia Rzaeva im ORF-Vorarlberg-Mittagskonzert

Wien (OTS) -

Die in Vorarlberg lebende ukrainische Flötistin Sofia Rzaeva ist am 24. September 2025 um 12.00 Uhr im Mittagskonzert im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn zu hören. In den Mittagskonzerten der Reihe „Talente im Funkhaus“ präsentieren ausgezeichnete Studierende der Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik in Feldkirch ihr Können. Stefan Höfel vom ORF Vorarlberg führt durch die musikalische Veranstaltung. ORF Radio Vorarlberg sendet dieses Konzert am selben Abend ab 20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter karten.vbg@orf.at oder 05572/301.



Große Talente auf großer Bühne



Die 24-jährige Sofia Rzaeva spielt Querflöte und Piccoloflöte, sie ist seit 2021 Studentin an der Stella Privathochschule für Musik in Feldkirch. Rzaeva hat Orchestererfahrung in der Ukraine, Österreich und der Schweiz gesammelt und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.