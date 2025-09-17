DS Smith und Alpine Water entwickeln innovative Wellpappe-Schutzverpackung für das artesische Wasser von Hallstein

Wien (OTS) -

DS Smith, ein Unternehmen von International Paper und weltweit führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen aus Wellpappe, und die Alpine Water Produktions- und Vertriebsgesellschaft m. b. H. präsentieren ihre neu entwickelte Verpackungslösung für die Premium-Trinkwassermarke Hallstein.

Die in Österreich entwickelte Transportbox schützt die Glasflaschen von Hallstein während des weltweiten Transports. Sie besteht zu 100 Prozent aus Wellpappe und löst damit die bisherige Verpackungslösung der Marke ab, die zum Teil aus klassischen Schaumstoffeinlagen bestand.

Kreislauf-Design-Messgrößen als Erfolgsfaktor

Das Designteam von DS Smith setzte seine branchenweit einzigartigen Kreislauf-Design-Messgrößen ein. Damit bewertete und verglich es die Kreislauffähigkeit des bisherigen und des neuen Verpackungsdesigns. Der Vergleich fand in acht verschiedenen Kategorien statt. Dabei wurden unter anderem die CO2-Bilanz, das Design für Wiederverwendung, die Optimierung der Lieferkette, die Materialausnutzung und die Recyclingfähigkeit berücksichtigt. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Durch die neue Verpackungslösung konnten die Gesamtbetriebskosten reduziert, die Recyclingfähigkeit erhöht und eine einfachere Entsorgung für Endverbraucher:innen gewährleistet werden.

Effizientere Produktion und einfachere Handhabung

Dank der neuen Verpackungslösung können in derselben Zeitspanne künftig doppelt so viele Hallstein-Transportboxen mit Glaswasserflaschen befüllt werden wie zuvor. Diese Effizienzsteigerung ist vor allem dem optimierten Aufrichteprozess zu verdanken.

Alexander Muhr, Geschäftsführer von Alpine Water/Hallstein, zieht ein positives Fazit der Zusammenarbeit mit DS Smith: „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. DS Smith hat uns maßgeblich dabei unterstützt, eine robuste, nachhaltige und vielseitige Verpackungslösung zu entwickeln. Diese schützt unsere Produkte und Glasflaschen während des Transports zu lokalen und internationalen Konsumenten. Unsere neuen Transportboxen bieten Vorteile in Bezug auf Produktion, Kostensenkung und Platzersparnis. Das wirkt sich positiv auf die gesamte Lieferkette aus.“

Von der neuen, innovativen Verpackungslösung profitieren letztlich auch die Endverbraucher:innen. Die Hallstein-Transportbox lässt sich mühelos zusammenlegen und im Rahmen der häuslichen Entsorgung unkompliziert dem Recyclingkreislauf zuführen. Die in elegantem Blau gestaltete Außenverpackung setzt die Marke Hallstein effektvoll in Szene und unterstreicht die Premiumqualität des Inhalts. „Die neuen Transportboxen bieten ausreichend Platz für unser Branding und geben dem Produkt eine ansprechende Optik. Dadurch können unsere Kunden das Produkt und seine Nachhaltigkeitseigenschaften auf einen Blick erkennen.“, ergänzt Muhr.

Andreas Koch, Cluster Design & Innovation Manager bei DS Smith, freut sich ebenfalls über das Ergebnis: „Die neue Transportbox für Hallstein wurde strengen und umfangreichen Sicherheitstests unterzogen, darunter auch der Versand in die USA, um die Auswirkungen von Stößen und Erschütterungen zu bewerten. Hallstein ist weltbekannt für seine hohen Qualitätsanforderungen, und unsere Herausforderung bestand darin, einen Weg zu finden, um einen nachhaltigen Schutz für möglichst vielfältige Transportbedingungen zu bieten. Das ist uns sehr gut gelungen.“

Hallstein ist ein natürlich gefiltertes, artesisches Premium-Quellwasser aus den österreichischen Alpen. Alpine Water beliefert Kunden in den USA, der Europäischen Union, der Schweiz, Singapur, Kanada und auf den Bahamas. Viele internationale Gourmetrestaurants und Luxushotels vertrauen als wichtigen Lieferanten ausschließlich auf Hallstein. DS Smith hat sich zum Ziel gesetzt, einen branchenweiten Übergang zur Kreislaufwirtschaft anzuführen und gleichzeitig seinen Kunden in 34 Ländern nachhaltige Kreislauflösungen anzubieten. Das Unternehmen verfolgt die zielorientierte Nachhaltigkeitsstrategie „Jetzt. Und zukünftig.“ um sein Ziel „Redefining Packaging for a Changing World“ zu erreichen.