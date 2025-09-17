Herbst-Auftakt: „Die Millionenshow“ startet mit neuen Ausgaben am 22. September

Wien (OTS) -

15 Fragen, vier Antwortmöglichkeiten und drei Joker – ab 22. September 2025 wird montags wieder gequizzt. Armin Assinger startet in eine neue „Millionenshow“-Saison und begrüßt wöchentlich um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu neuen Ausgaben des Erfolgsquiz. Vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten haben in den Auswahlrunden wieder die Chance, den Sprung in die Mitte zu schaffen und bis zu einer Million Euro zu erspielen.



Am 22. September gehen diese vier Kandidatinnen und Kandidaten an den Start: Christian Kirchner aus Schwaz in Tirol, Sonja Fischer aus Neu Oberhausen in Niederösterreich, Andrea Radovan aus St. Pölten in Niederösterreich und Luigi Thurner aus Unterach in Oberösterreich.



Wer auch einmal im Studio sein Wissen unter Beweis stellen möchte, hat unter tv.ORF.at/millionenshow die Möglichkeit, sich für die ORF-Show zu bewerben.



„Die Promi-Sportler-Millionenshow“ am 27. September in ORF 2 und auf ORF ON



Promis rätseln auch wieder für den guten Zweck – am Samstag, dem 27. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen in der „Promi-Sportler-Millionenshow“ Kitesurfer Valentin Bontus, Fußballspielerin Nicole Billa, Paratriathlet und Paracycler Thomas Frühwirth und Fußballspieler Michael Gregoritsch ihr Wissen für die Österreichische Sporthilfe zur Verfügung.



ORF-Programm für Quizbegeisterte



Noch mehr Quizvergnügen im ORF-Programm bieten täglich im ORF-1-Vorabend mit neuen Folgen „Smart10 – Das Quiz mit den zehn Möglichkeiten“ um 17.55 Uhr und „Q1 Ein Hinweis ist falsch“ um 18.45 Uhr. „Universum – Die Show“ mit Mirjam Weichselbraun lädt am 27. Dezember 2025 um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zum Quizzen über Themenbereiche aus den „Universum“-Naturfilmen und der „Universum History“- Reihe ein. Mehr Infos zum umfangreichen Programm gibt es unter miteinander.ORF.at