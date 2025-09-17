- 17.09.2025, 11:14:02
„Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“ auch in dieser Saison im ORF
Auftakt am 18. September um 0.25 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON
Auch in der aktuellen UEFA-Champions-League-Saison kooperieren CANAL+ und der ORF – und damit geht das gemeinsame Format „Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“ auch in ORF 1 in die Verlängerung. Los geht es am Donnerstag, dem 18. September 2025, um 0.25 Uhr mit der ersten Runde und Spitzenspielen wie etwa Juventus – Dortmund, Real Madrid – Marseille oder Bayern – Chelsea. Wer nicht so lange aufbleiben will, kann sich alle Tore danach auf ORF ON ansehen.
„Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“ wird von CANAL+ in den Auhof-Studios in Wien produziert. Der ORF steuert dafür Präsentatorinnen und Präsentatoren, Experten sowie Reporter:innen für die Zusammenfassungen der einzelnen Spiele bei. Zum Sendungsstart am 18. September führen Elisabeth Gamauf und Georg Teigl für CANAL+ sowie Rainer Pariasek und Roman Mählich für den ORF gemeinsam durch die Sendung.
