SPÖ: Susanne Moser-Guntschnig neue Kommunikationschefin der Bundes-SPÖ

Wien (OTS) -

Die SPÖ stellt ihre Kommunikation neu auf. Mit Susanne Moser-Guntschnig, die zuletzt die gesamten Public Affairs-Aktivitäten der RHI Magnesita geleitet hat, übernimmt ab 17. September 2025 eine profilierte Kommunikationsexpertin mit langjähriger Erfahrung und Blick von außen die Gesamtleitung der Kommunikation der Bundes-SPÖ und des SPÖ-Parlamentsklubs. ****

Die studierte Politikwissenschafterin Susanne Moser-Guntschnig bringt nicht nur langjährige Erfahrung in Sachen Kommunikation und Public Affairs mit, sondern auch frischen Spirit und einen klaren Blick von außen – geprägt von ihrer Tätigkeit in Wirtschaft, Industrie, Handel und Medien. Die 40-jährige gebürtige Tirolerin ist Absolventin der Diplomatischen Akademie Wien und war u.a. leitende Managerin der internen Kommunikation und Pressesprecherin bei der REWE Group. Davor war Susanne Moser-Guntschnig Kommunikationsberaterin für Wirtschaft und Handel sowie Journalistin bei der Tiroler Tageszeitung.

„Politische Kommunikation muss mit den Menschen reden, nicht über sie. Denn hinter jedem Bildschirm und vor jeder Seite sitzt ein Mensch, der keine Phrasen will, sondern Inhalte, die zählen“, so Moser-Guntschnig. „Mein Ansatz für die politische Kommunikation ist: Haltung in die Öffentlichkeit bringen. Klar, unmissverständlich und mit Kante“, betont sie. Mit allen Kanälen der SPÖ möchte die neue Kommunikationsleiterin die Menschen in ganz Österreich künftig unmittelbarer erreichen und ihnen vor allem noch mehr auf Augenhöhe begegnen.

Kontaktdaten:

Mag.a Susanne Moser-Guntschnig, MAIS

+43664 1609126

susanne.moser@spoe.at

Ein Foto von Susanne Moser-Guntschnig finden Sie hier.

(Schluss) mb/ls