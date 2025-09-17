Flipster geht Partnerschaft mit WLFI ein, um die weltweite Einführung von Stablecoins durch die Integration von USD1 voranzutreiben

Panama City (OTS) -

Flipster, eine schnell wachsende Handelsplattform für Krypto-Perpetuals, gab heute eine Partnerschaft mit World Liberty Financial (WLFI) bekannt, um USD1, einen vollständig gedeckten und regulierten Dollar-Stablecoin, in seine leistungsstarke Handelsumgebung zu integrieren. Die Partnerschaft erweitert den Zugang zu einem vertrauenswürdigen digitalen Dollar auf den globalen Märkten.

Warum Flipster auf USD1 setzt

Stablecoins sind das Rückgrat des Kryptohandels, das unverzichtbare Schmiermittel für Liquidität, Sicherheiten und Abwicklung in jedem Markt. Das Abwicklungsvolumen übertrifft nun das von Visa und Mastercard zusammen und unterstreicht damit ihre zentrale Rolle im digitalen Finanzwesen.

Mit USD1 erhalten Händler einen regulierten und vollständig besicherten digitalen Dollar. Durch die Integration von USD1 neben anderen führenden Stablecoins bietet Flipster den Nutzern eine größere Auswahl und stärkt die Grundlage für die weltweite Einführung von Stablecoins.

Das USD1-Treueprogramm von WLFI: Belohnungen für frühe Einführung

Um die Akzeptanz zu beschleunigen, hat WLFI das USD1-Treueprogramm eingeführt, das sich an bekannten Treuesystemen wie Flugmeilen und Hotelpunkten orientiert. Das Programm ist exklusiv für USD1-Inhaber und belohnt die Nutzung ausgewählter Partnerplattformen.

Händler können bei Flipster USD1-Treuepunkte verdienen, indem sie:

mit USD1-Paaren handeln: Für Dauer- und Kassageschäfte, die in USD1 ausgeführt werden, gibt es Punkte (ausgenommen einfache Stablecoin-Swaps von USD1 in USDT). Umtausch in USD1: Für den Umtausch von USDT in USD1 gibt es Punkte. Halten von USD1-Guthaben: Auf Guthaben werden sowohl USD1-Punkte als auch Erträge in USDT gutgeschrieben.

Das bedeutet, dass Händler USD1-Treuepunkte sammeln und gleichzeitig Renditen sowohl auf ungenutzte Guthaben als auch auf in Perpetuals eingesetztes Kapital erzielen können. Damit ist Flipster ein einzigartiger, kapitaloptimierter Ort, um USD1-Positionen zu halten und sich frühzeitig in seinem Ökosystem zu positionieren.

Eine solidere Grundlage für die Einführung von Stablecoin

Durch die Kombination des regulierten digitalen Dollars von WLFI mit dem Zero-Spread-Handelsmodell von Flipster setzt diese Partnerschaft einen neuen Maßstab für die Nutzbarkeit von Stablecoins in aktiven Märkten.

Bewegen Sie Beträge präzise, erzielen Sie Renditen auf alle Guthaben und sichern Sie sich Prämien im Wert von 1 USD.

Machen Sie sich bereit für das volle USD1-Erlebnis auf Flipster.

Informationen zu Flipster

Flipster ist die friktionsfreie Börse für Krypto-Händler, die das ultimative dauerhafte Handelserlebnis suchen. Mit Null-Spreads auf wichtige Währungspaare und Guthaben, die beim Handel Zinsen einbringen, bietet es Präzision und Leistung für diejenigen, die schnell handeln und noch schneller traden. Allein im Jahr 2024 wuchs das Handelsvolumen von Flipster um 856 % im Vergleich zum Vorjahr und festigte damit seine Position als eine der am schnellsten wachsenden Handelsplattformen für Kryptowährungen. Erfahren Sie mehr unter flipster.io oder folgen Sie X.

