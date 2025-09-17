Wien (OTS) -

„Augustin! Neuer Augustin!“: Den meisten Wienerinnen und Wienern ist die Ankündigung der Verkäufer:innen an Straßenecken, U-Bahn-Stationen oder Supermarkt-Eingängen bestens vertraut.

Premiere für den Augustin, der „ersten österreichischen Boulevardzeitung“, war im Oktober 1995. Damit etablierte sich nicht nur eine Straßenzeitung in Wien, die armutsgefährdeten Menschen ein Einkommen ermöglicht. Der dahinterstehende Verein sorgte ab sofort auch für weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen wie den Opferball – eine Gegenveranstaltung zum Wiener Opernball, die auch international für Schlagzeilen sorgte. Weniger „laut“, aber umso ausdauernder unterstützen seitdem Sozialarbeiter:innen die Zeitungsverkäufer:innen tagtäglich bei ihren Problemen mit Behörden, organisieren Tischtennis-Turniere oder helfen schlichtweg dabei, eine passende optische Brille zu bekommen.

Die Ausstellung zu 30 Jahren Augustin erzählt einen wichtigen Teil der Zeitgeschichte der Stadt Wien, und stellt Fragen nach Verantwortlichkeit für den öffentlichen Raum. Oke Fijal, Kurator:in AUGUSTIN

In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Medienlandschaft ebenso stark gewandelt wie die Stadt- und Bevölkerungsstruktur Wiens. Wie sich der Augustin durch die Jahrzehnte manövriert hat, was sich verändert hat und was geblieben ist, erzählt die Ausstellung. Neben einem Blick hinter die Kulissen des Vereins und unzähligen Cover-Stories sind es vor allem die Verkäufer:innen selbst, die im Fokus der Ausstellung stehen. Sie zeigen, warum der Augustin aus Wien nicht wegzudenken ist.

„Dieser Rückblick auf 30 Jahre Augustin erfüllt mich mit Freude und Wehmut zugleich. Ich stell mir aber auch die Frage, warum sich die sozialen Umstände nach so langer Zeit nicht maßgeblich verändert haben und es das Projekt noch immer geben muss.“ Claudia Poppe, Kuratorin AUGUSTIN

Mehr als eine Zeitung

30 Jahre Augustin

18. September bis 23. November 2025

Wien Museum, Community Gallery, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Kurator:innen: Henrie Dennis, Oke Fijal, Claudia Poppe, Andrea Ruscher

Kuratorische Beratung: Peter Stuiber

Videoporträts: Fedor Shmelkin

Audioinstallation: Lens Kühleitner

Ausstellungsgrafik: Cati Krüger

Ausstellungsarchitektur: Robert Rüf

Ausstellungsproduktion: Heimo Watzlik

Kooperationspartner: Augustin (unterstützt im Rahmen einer SHIFT-Förderung)

Hauptsponsor: Wiener Stadtwerke

Eintritt: frei

Rahmenprogramm

2. Oktober, 17:30-20:00. Augustin Geschichtenwerkstatt – Atelier am Donnerstag

7., 14. und 17.10., 4.11.: Führungen. Ein:e Augustin-Verkäufer:in und ein:e Kurator:in führen durch die Ausstellung.

29. und 30.10: Zine-Workshop

Stadterkundungen: Im Herbst werden drei Verkäufer:innen durch die Stadt führen, aus einer Perspektive von Armutsbetroffenen: 26.09., 16:00; 10.10., 14:00

