„Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen“ – Greenpeace veröffentlicht Buch über Greenwashing

Mit falschen Versprechen stellen Konzerne die Gesellschaft ruhig und verhindern wirksame Gesetze – Das Buch von Greenpeace-Expertin Ursula Bittner erscheint am 6. Oktober

Wien (OTS) - 

Am 6. Oktober erscheint das neue Buch der Greenpeace-Expertin Ursula Bittner: „Greenwashing – Das schmutzige Geschäft mit deinem Gewissen“. Im Buch entlarvt Bittner, wie Unternehmen systematisch leere Versprechen einsetzen, um die Öffentlichkeit zu täuschen und sich gleichzeitig Einfluss auf politische Entscheidungen zu sichern.

Ursula Bittner, Organisationssprecherin und Wirtschaftsexpertin von Greenpeace Österreich: „Greenwashing ist eine Strategie, um uns ruhigzustellen. Konzerne inszenieren sich als nachhaltig, während sie in Wahrheit die Klimakrise verschärfen und politische Regeln blockieren. Wer echte Veränderung will, muss diese Täuschung durchschauen und den Druck auf Politik und Unternehmen erhöhen.“

Das Buch dokumentiert Greenwashing als ein über Jahrzehnte etabliertes Geschäftsmodell, das Profit über Klimaschutz stellt. Es zeigt, wie Konzerne von fossilen Energieriesen über die Finanzindustrie bis zur Fast-Fashion-Branche ihre Verantwortung verschleiern. Dabei werden österreichische und internationale Fallbeispiele beleuchtet, die das Ausmaß der systematischen Irreführung verdeutlichen. Ursula Bittner zeigt zudem beunruhigende neue Entwicklungen auf: Unternehmen ziehen sich zunehmend aus der Klimakommunikation zurück (Greenhushing) oder streichen ihre Umweltziele komplett (Greencancelling).

Die Folgen von Greenwashing sind verheerend: Während Verbraucher:innen glauben, mit “klimaneutralen” Produkten das Richtige zu tun, verschärfen sich die Klimakrise und das Artensterben ungebremst weiter. Klimaziele werden verfehlt und Ökosysteme kollabieren, doch die grüne Fassade hält die Illusion aufrecht, dass bereits genug getan wird.

Über folgenden Link gelangen Sie zur digitalen Pressemappe des oekom Verlags: https://act.gp/GreenwashingBuch

Bei Interesse stellen wir Journalist:innen für ihre Berichterstattung gerne ein Rezensionsexemplar zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

Ursula Bittner
Organisationssprecherin & Wirtschaftsexpertin
Greenpeace in Österreich
Tel.: +43 (0)664 96 06 429
E-Mail: ursula.bittner@greenpeace.org

Felix Greul
Pressesprecher
Greenpeace in Österreich
Tel.: + 43 (0) 664 85 74 598
E-Mail: felix.greul@greenpeace.org

